"Se ponía violento, golpeaba la escenografía": Actor de Televisa exhibe agresiones de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa mexicano, Eduardo Barajas, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que decidió exhibir las agresiones que el polémico actor, Eleazar Gómez, cometió en una obra de teatro en la que trabajaron juntos, declarando que cuando se molestaba se transformaba y "se ponía violento", señalando que en esos momentos hasta "golpeaba la escenografía".

Barajas declaró que hace muchos años, hicieron la obra Las Mil y Una Noches, en la que Eleazar era el protagonista junto a Irán Castillo, y él era su cover, por lo que fue testigo de como en el teatro "se ponía agresivo y violento", golpeando la escenografía, destacando que por ese motivo, mucho tiempo hubo tensiones terribles entre todos, incluso que Irán llegó a pedir que despidieran a Eleazar: "Irán llegó a decir: 'Yo no quiero dar función con él, porque representa un peligro para mí y podría pasarme algo. Prefiero que lo haga Lalo'. Entonces yo le entraba al quite", aseguró.

Ante esto, declaró que "por cuestiones de indisciplina por parte de él y algunas situaciones que no le gustaron al productor", quitaron al actor de Atrévete A Soñar y lo pusieron a él, señalando que fue una gran oportunidad y decidió aprovecharla, incluso dijo que se alejó de él, manteniéndose al margen para cuidar su imagen. Ahora, con lo que ha visto en La Granja VIP, declara que fue lo mejor que pudo hacer, y afirmó que debería de tomar terapia: "Me he dado cuenta de que tiene actitudes desleales y de traición. No se me hace chido", dijo sobre su participación en el reality.

No tengo idea de si sea un problema de temperamento. A lo mejor es ira reprimida lo que tiene. Ha estado en muchísimas polémicas e incluso estuvo en la cárcel. Debería de tratarse. No sé si haga las cosas inconsciente o conscientemente. No es normal. ¡Brother, atiéndete! Es importante tratar las emociones", agregó.

Eleazar con Irán. Internet

Ante esto, señaló que identifica que el ex de Danna Paola tiene un problema de narcisismo, y siente que tiene un problema mental, pus aunque no es psicólogo, cree que son problemas que carga del pasado, y él ha podido leer un poco sobre el tema, por lo que destaca que se está enfrascando mucho en el tema: "Siento que estas personas enfrascan situaciones que viven y en la adultez las potencializan, es lo que llaman narcicismo. Eso es lo que los caracteriza, y ni ellos mismos se dan cuenta".

Finalmente, el actor de El último rey: El hijo del pueblo, directamente le mandó a decir a Gómez que tiene una gran trayectoria y talento, por lo que esperaba que pronto se de cuenta de la realidad que vive y aprenda de sus errores, y que sí vaya a terapia para que sane: "Solo espero que algún día entiendas en dónde estás parado. Hazte responsable de todas tus acciones. Tienes que controlar esa ira. Esa es mi percepción. Si tuviera la oportunidad de entrar a un reality sería congruente con lo que pienso y hago. No soy nadie para juzgar. ¡Ojalá y lo saquen pronto de La granja!".

Eleazar con elenco de Las Mil y Una Noches. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui