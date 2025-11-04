Sigue el pleito: Christopher Uckermann habla de la batalla legal por fraude en su gira de RBD

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Christopher Uckerman, acaba de brindar una entrevista, en la que declaró que siguen de pleito varios de los integrantes de RBD, con su antiguo manager, e incluso no tuvo reparos al momento de hablar de la batalla legal que sigue en puerta, y que al parecer va a durar una temporada más, por el fraude en su gira del regreso junto a Anahí, Dulce María y el resto del elenco.

Como se sabe, desde hace casi dos años que varios miembros de la famosa banda anteriormente mencionada, tales como Christian Chávez, Uckerman y Maité Perroni, están en una demanda contra el exmánager Guillermo Rosas, tras ser acusado de desviar fondos de la gira Soy Rebelde Tour, siendo demandado por casi un millón de pesos junto a su empresa, T6H Entertainment.

Ahora, durante una entrevista con Sale el Sol, Uckerman declaró que todavía está en proceso esta demanda y que sigue habiendo muchas cosas que deben de trabajar, destacando que por el momento no puede hablar al respecto, pero que sí podía decir que más adelante saldrían muchas cosas a la luz: "Sí, yo estuve, o sea, estuvimos con todo el post tour caso legal dos años después, todavía hay cosas que estamos trabajando, es un proceso largo, más adelante podrán ver lo que estamos haciendo, el tiempo lo sacará todo".

"Todos somos seres humanos": Christian Chávez defiende a Anahí de críticas por su aspecto físico.



Sobre el tema de las polémicas, el intérprete de Fuego y Soy Rebelde, declaró que al haber estado toda su vida en el medio, sabe como son esas situaciones y realmente es una persona muy tranquila, destacando que "Normal, siento que algo que me ha ayudado es estar en el medio toda la vida, entonces es como que ya me acostumbre, pero de personalidad soy tranquilo, mientras no me hagan enojar demasiadas veces, todo bien".

De la misma manera, "Mi pareja, mi familia y mis amigos son los que me aterrizan, ni yo mismo. Para ella puede ser un poco más complejo, pero estoy feliz que no tenga nada que ver con el medio, ella es abogada, numerología, nada con esto, y eso es lo que me aterriza, creo que por eso hemos durado mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui