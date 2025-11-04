Tragedia en Hollywood: Muere Bentley, el perrito actor que se robó el corazón en 'The Boys'

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta, se ha dado una trágica noticia para todos los fans de Hollywood, pues el perrito estrella de nombre Bentley, el cual saltó a la fama y se robó el corazón de millones, al formar parte del elenco de la serie de Prime Video, The Boys, por desgracia falleció a sus 11 años de edad, causando una gran conmoción entre sus millones de seguidores que lamentaron su partida.

Fue a través de la cuenta de Instagram del canino de raza bulldog, en el que se informó el fallecimiento de Bentley Alexander, nombre del perro que en la serie fue 'Terror', el fiel y amado amigo de cuatro patas de 'Billy Butcher', con solo 11 años de edad, con este emotivo mensaje: "El post para el que nunca estás preparado. Hoy me tengo que ir. Mi hora ha llegado. Gracias a todos los que vinieron a verme ayer para verme y hacer el día especial".

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de la muerte de Bentley, pero se cree que podría ser cuestiones de la edad, ya que a sus 11 años, ya es considerado como un perro senior, o sea, como un adulto de la tercera edad, y dada a la raza, los problemas respiratorios son comunes, sin embargo, estas son especulaciones y se espera que la familia del can pronto dé más información al respecto.

Fallece Bentley. Instagram qbentleyalexanderthebulldog

Como era de esperarse, la noticia dejó a más de uno de sus millones de seguidores en shock y devastados, especialmente a miembros del elenco de la serie, como Jack Quaid, el cual dejó un mensaje en el que afirma que siempre va a extrañarlo: "¡Awww amigo! ¡Te echaremos de menos, Bentley!", mientras que una cuenta de The Boys de fans de Brasil externó su dolor: "¡Dios mío! Noooo. Descansa en paz, hombrecito. ¡Te queremos! Siempre y para siempre".

Bentley, que interpretaba a Terror, apareció en las dos primeras temporadas de la mencionada serie, siendo fiel a la apariencia y raza del de los cómics, sin embargo, contrario a las historietas, en la serie el perro al final se va a vivir con Judy, la tía de 'Butcher', y se presume vivo, mientras que en el papel, desgraciadamente es asesinado por 'Black Noir' con su visión láser. El co-creador de la serie, Eric Kripke, explicó que la razón principal por la que se redujo casi en su totalidad la aparición de Terror fue por "la dificultad de trabajar con perros" en las grabaciones.

Bentley en The Boys. Instagram @bentleyalexanderthebulldog

Fuente: Tribuna del Yaqui