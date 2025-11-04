Tras cancelar programa en vivo por infarto cerebral, filtran trágica noticia de Pedro Ferriz Hijar

Ciudad de México.- Después de cancelar un programa en vivo a causa de un microinfarto cerebral, se ha filtrado una trágica noticia de Pedro Ferriz Hijar

Mientras que estaba en su programa Cierre de Edición, que se transmite en vivo por Estrella TV, Ferriz pidió cancelar de inmediato la emisión por un grave problema de salud. Ahora, a través de TV Notas, el presentador ha saludo a explicar su situación, destacando que desde el lunes tuvo vértigo, y persistió hasta el miércoles por lo que fue al médico al no resistir más: "Me vio unas manchitas moradas detrás de las orejas, en la espalda y en el pecho, y dijo que podría tener un microinfarto, que me fuera a un hospital. Además, me diagnosticaron una otitis, o sea, una inflamación del oído externo derecho".

Ante esto, señaló que por el momento, solo su esposa es la que ha estado a su cuidado y al pendiente todos los días, reconociendo con gran tristeza que su padre, Pedro Ferriz de Con, sigue molesto con él y no le habla, incluso después de que le mandara mensaje para informar su situación, destacando que solo le dejó en visto: "Yo entiendo a mi papá. Ha de ser difícil como padre pasar un proceso como el que pasó conmigo, como muchos padres que tienen hijos adictos. Yo asumo mi responsabilidad".

El presentador, famoso por alegrarse de la muerte de Daniel Bisogno, declaró que como parte de su proceso de recuperación, debe de aceptar el daño que hizo a los que más quiere, por lo que es verdad cuando dice que entiende la molestia a su padre, y solo puede darle espacio para encontrar cómo reconciliarse: "Uno puede pedir disculpas, pero no quiere decir que te van a disculpar. Hay un daño, un resentimiento de ambas partes. Lo más importante es estar en ese momento preciso cuando ellos, y uno, quieran estrechar esa relación".

Regresando a su tema de salud, Pedro declaró que fue en una tomografía donde apareció el microinfarto cerebral, y que gracias a que fue a tiempo no se volvió un derrame y ahora solo debe de tomar medicamentos, en vez de someterse a una delicada cirugía para que le coloquen un stent: "Ahora solo espero que me reciba un audiólogo para que me determine el tratamiento. Lo importante es que no tengo pérdida de la audición".

En contraste con la trágica noticia de que su padre sigue rechazándolo, dio una muy buena, en la que afirma que no tiene secuelas severas, solo algunos mareos, pero que es normal cuando solo se muere una "parte muy pequeñita del cerebro, alrededor de 1 milímetro, una cosa muy chiquita", que es nada comparado a lo grande del cerebro y los problemas que pudo haber enfrentado: "No tengo ninguna afectación. No se me enchuecó la cara y puedo hablar correctamente. Los doctores me dijeron que esperan que con los medicamentos se me vayan retirando los vértigos. Ya regresé a hacer el noticiero, porque me debo a mi audiencia".

Claro, me espanté. Me puse histérico. Lo primero que pasó por mi mente fue: '¿En cuánto me va a salir el chistecito?'. No quise irme más allá de un pensamiento catastrófico, porque soy una persona muy positiva. Uno que ha pasado por tantas batallas... Se me haría injusto morirme de una manera tan tonta", aseguró.

Fuente: Tribuna del Yaqui