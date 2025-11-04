(VIDEO) Directivo tailandés se pronuncia tras gritarle "estúpida" a Fátima Bosch, Miss Universo México

Bangkok, Tailandia.- Esta mañana comenzó a circular un fuerte enfrentamiento entre Fátima Bosch Fernández, actual Miss Universo México 2025, y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director nacional de Miss Universe Thailand, pues la modelo tabasqueña lo acusó públicamente de hacerla pasar por un mal momento después de gritarle y referirse a ella como "estúpida".

Después de un par de horas, Nawat se pronunció en una transmisión en vivo, donde se disculpó con cualquier persona que se haya sentido incómoda por su comportamiento. Además, dio a entender que su reacción tenía relación con la presión del certamen. Ante todo, aclaró que jamás tuvo la intención de ofender, ya que su objetivo siempre fue ofrecer un concurso de belleza de calidad.

"Si alguien no se sintió bien, si alguien se sintió incómodo, me disculpo con cada uno. Si alguien no se siente bien. Si alguien no está cómodo. Si alguien se ve afectado, pido disculpas a todos", enfatizó el empresario tailandés. Sin embargo, en redes sociales los mexicanos siguen molestos y consideran que con estas disculpas no se arregla nada, y que más bien debería renunciar a su puesto.

Muchos mexicanos están molestos

El incidente que detonó la polémica ocurrió el 3 de noviembre, durante la ceremonia de entrega de bandas a las 84 concursantes internacionales en el Chatrium Riverside Hotel. Según el testimonio de Bosch, Nawat la confrontó por no haber publicado contenido promocional sobre Tailandia, país anfitrión del certamen. En medio de la discusión, aparentemente el directivo le gritó: "¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Sí o no?”, y presuntamente la insultó: "Es un dumb head para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca. Idiota".

Nawat está muy mal mentalmente, sale en un live de Tik Tok “disculpándose” como si nada después de el abuso que cometió. Qué vergüenza, qué show de quinta categoría, indigno y muy lejano de una organización como Miss Universo. #MissUniverse #MissUniverse2025#The74thMissUniverse pic.twitter.com/50BUVxap9Q — Zorel (@zorellt) November 4, 2025

La mexicana, originaria de Villahermosa, Tabasco, también reveló que fue llamada "estúpida" y que Nawat le gritó “¡cállate!” mientras intentaba explicar un malentendido con su agenda. Al intentar retirarse, el directivo supuestamente llamó a seguridad para retenerla y advirtió a las demás concursantes: "Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense". Bosch se defendió con firmeza: "Sí, pero usted no me está respetando como mujer. Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto".

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México