Violeta Isfel aparece en 'VLA' y aclara acusaciones de maltrato contra maquillista y staff de Imagen TV

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz y comediante mexicana, Violeta Isfel, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que finalmente ha decidido aclarar acusaciones de maltrato en su contra, sobre el hecho de que supuestamente maltrató y menospreció a maquillista en redes sociales, además de supuestas groserías a miembros del staff de Imagen TV.

Hace varias semanas, Violeta subió en su cuenta de Instagram, compartió una foto de ella en la que está caracterizada como 'Nezuko Kamado', que es uno de los personajes más famosos del anime Demon Slayer, y el maquillista de nombre Eulices Evans le comentó: "Violeta, yo te quiero maquillar algún día", a lo que ella solo respondió: "Gracias, yo puedo hacerlo". Esta situación ocasionó que se lanzaran en su contra y la tacharan de déspota.

Pero eso no fue todo, ya que en medio de esta situación, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió que en la visita que Violeta tuvo en De Primera Mano, fue sumamente grosera con uno de los elementos del staff que se acercó para pedirle una fotografía: "Resulta que alguien ahí del staff le pidió una fotografía y le dijo que no que porque cobraba ella las fotos. Que le dijeron 'Oye ¿puedes mandar un saludo no sé qué'. 'No entra a mi Instagram y ahí están los precios de cuánto cobro por las fotos, por mandar saludos".

Ahora, tras varias semanas de polémicas, en entrevista para el programa de TV Azteca, decidió dejar en claro que ella no fue grosera y considera absurdo el que se le acuse de ello, destacando que al final, en redes sociales las personas se toman las cosas como quiere: "La realidad es, que las redes sociales se están volviendo una cosa absurda, o sea, tu ya no puedes decir hola porque no le pusiste un emoji, algo así, ahora todo lo que contestes en redes sociales, la gente lo toma en la intención de como lo están leyendo".

Con respecto al tema, aseguró que no fue grosera, que no menospreció el trabajo y solo respondió con una negativa, pero nunca insultando o diciendo que el trabajo de alguien no valía, señalando que no presta mucha atención a lo que dicen de ella en redes sociales: "La verdad no entendí qué pasó, hasta la fecha la gente sigue hablando de tonterías, porque la realidad es que son tonterías, yo jamás he sido grosera con nadie, no he menospreciado a nadie, al contrario, si yo fuera de esa persona que se expresa, no tendría todos los trabajos".

No hay nada que manejar, simplemente no te enganchas en lo que no es cierto. Yo soy una artista que se mete a contestar, yo contesto todos los que puedo amablemente. Tengo un filtro en el que me dice los que están tirando y no los respondo, los paso", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui