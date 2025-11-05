Asamblea de 'La Granja VIP' HOY miércoles 5 de noviembre: Lolita Cortés, 'El Patrón' y los demás nominados

Ciudad de México.- Como se recordará, cada miércoles la producción de La Granja VIP organiza las votaciones para saber quiénes son los granjeros nominados esta semana. Esto ocurre a través de una dinámica llamada La Asamblea; si te perdiste lo que ocurrió hoy 5 de noviembre en la transmisión en vivo, TRIBUNA te presenta todos los detalles de lo que se vivió hace algunos momentos. ¿Quieres saber quiénes son los nominados?

Como se sabe, durante la gala del pasado domingo 2 de noviembre, el participante Omahi resultó el eliminado, convirtiéndose en el tercer concursante en salir del reality producido por TV Azteca. Antes de abandonar la competencia, Omahi dejó como Legado que Lolita Cortés quedaba automáticamente nominada. Sobre sus razones para nominarla, el expulsado dijo: "Tal vez necesita sentirse afuera para saber si quiere seguir en La Granja VIP".

Mientras que el segundo eliminado de esta semana fue Alberto del Río 'El Patrón', ya que no logró vencer a su contrincante en El Duelo. Sergio Mayer Mori, 'Capataz' de la semana, seleccionó al luchador y a César Doroteo para enfrentarse, resultando 'Teo' el ganador.La nominación de esta semana vivió un giro inesperado para todos, ya que solo los 'peones' de La Granja (unas personas asignadas a tareas) podían resultar nominados debido a sanciones por mal comportamiento.

La prueba de El Duelo esta semana consistió en transportar verduras sobre vigas, una tarea que exigió destreza física y también concentración por parte de los contrincantes. Finalmente, fue el joven creador de contenido y youtuber quien completó la tarea en el menor tiempo, por lo que Del Río quedó nominado automáticamente.

Así fueron las nominaciones cara a cara

Hace algunos momentos, la producción de La Granja VIP transmitió la dinámica de La Asamblea en vivo en el Canal Azteca Uno. Los granjeros se dividieron por grupos para realizar las votaciones y así se repartieron los puntos en esta cuarta semana.

César Doroteo: Eleazar Gómez

Lis Vega: Alfredo Adame

Alberto del Río: Alfredo Adame

Sergio Mayer: Eleazar Gómez

Fabiola Campomanes: Manola Díez

La Bea: Eleazar Gómez

Lola Cortés: Alfredo Adame

Kike Mayagoita: Eleazar Gómez

Jawy Mendez: Eleazar Gómez

Eleazar Gómez: Kike Mayagoita

Alfredo Adame: César Doroteo

Kim Shantal: Eleazar Gómez

Manola Díez: Alfredo Adame

Como se mencionó anteriormente, Lolita Cortés y Alberto del Río 'El Patrón' ya se encontraban nominados antes de arrancar La Asamblea. Tras culminar el proceso de las votaciones, los participantes en riesgo durante la cuarta semana son Eleazar Gómez, Manola Díez y Alfredo Adame.

Fuente: Tribuna del Yaqui