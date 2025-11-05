Baterista de Maná sufre tremenda caída, Ferdinando Valencia volverá a ser papá y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, la mejor opción es ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos; en este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en el medio artístico. Por ejemplo, hoy miércoles 5 de noviembre conoce los detalles de la tremenda caída del baterista de Maná.

Travis Barker confirma alianza con Farmacias Similares

El baterista de Blink-182, Travis Barker, confirmó una inesperada alianza con Farmacias Similares. Resulta que los productos de la marca del famoso músico estarán disponibles en las 9 mil 500 sucursales de la cadena en todo México. Se tratan de artículos veganos y naturales que mejoran la salud del día a día.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo

Después de seis años de la dolorosa pérdida de su hijo Dante, los actores Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anunciaron que están a la espera de un bebé.

Baterista de Maná sufre tremenda caída en el escenario

El baterista de Maná, Álex González, se viralizó en redes sociales por un video en donde fue captado sufriendo una tremenda caída en pleno escenario al brindar un concierto en Dallas, Texas. El músico subió a la batería y de pronto se precipitó al piso, para luego regresar a tocar.

