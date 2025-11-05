CDMX: Tras su ruptura con Laura Flores, Eduardo Salazar es visto con una misteriosa acompañante

Ciudad de México.- Eduardo José Salazar Heigl, mejor conocido como Eduardo Salazar, pese a que ya ha pasado algún tiempo desde que concluyó su relación con la actriz de reconocidos melodramas mexicanos Laura Flores, volvió a aparecer en el ojo público, aunque esta vez por una razón completamente distinta. Todo parece indicar que el periodista tiene un nuevo amor, y aquí en TRIBUNA te contaremos todos los detalles.

El comunicador fue captado en un antro de la Ciudad de México, muy bien acompañado por una mujer, y a ambos se les vio sonrientes; incluso, en cierto momento, parecían estar susurrándose al oído. Este hecho ha resultado bastante llamativo, pues la ruptura entre el reportero y la protagonista de la novela Piel de otoño (2005) fue abrupta, y jamás se supo con exactitud qué ocurrió.

De hecho, en redes sociales las opiniones se dividieron: mientras algunos celebran que el periodista, de 60 años, se dé una nueva oportunidad en el amor, otros consideran que es demasiado pronto, ya que —como se informó en este medio— su relación terminó el 9 de junio de 2025. Según la versión de la exestrella de Televisa, quien tomó la decisión de separarse fue Lalo, y no solo eso, ya que también la habría bloqueado.

Se separaron en el mes de junio

Esta presunta cita romántica fue revelada por Addis Tuñón en el programa De Primera Mano. Las imágenes habrían sido proporcionadas por una seguidora de su comunidad en YouTube, conocida como La Pandilla: "Estas son las luces del antro donde estaba con una nueva conquista. Se le ve muy sonriente, acaramelado y hasta dándose un beso en público", comentó la conductora de televisión.

La testigo, identificada como Silvia, relató que la pareja llegó junta al lugar, ambos usando gorra, y que se mostraron muy cómodos entre tragos y gestos de cariño. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Salazar no ha emitido declaraciones al respecto, y su ex, Flores, tampoco se ha pronunciado. Por ahora, la identidad de la misteriosa mujer continúa siendo un enigma. Y tú, ¿qué opinas?, ¿serán pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Agencia México