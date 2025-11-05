"Da miedo": Martha Cristiana culpa a director de Miss Universo México por drama con Fátima Bosch y Nawat

Ciudad de México.- La reconocida exdirectora general de Miss Universo México y modelo, Martha Cristiana, acaba de alzar la voz en contra del actual hombre en su puesto, George Flores, al cual tachó de ser problemático, por lo que lo culpa por el drama entre el director de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y la concursante que representa al país, Fátima Bosch. Por su parte, otra exdirectora, Cynthia de la Vega, aseguró que es un hombre que "da algo de miedo".

Como se sabe, la delegada de México en el famoso concurso de belleza mundial, alzó la voz públicamente en contra del director de Miss Universo Tailandia, y denunció agresiones verbales por parte de este, por haberla llamado "estúpida", después de que presuntamente se negara a participar en una promoción de su equipo. En redes sociales y la misma institución, se alzaron contra Nawat y exigieron respeto para Fátima y todas las concursantes.

Ahora, durante una entrevista para Venga la Alegría, Martha Cristiana, que fue directora general de la delegación de México, acaba de afirmar que el culpable de todo esto es Figueroa, porque desde que ha tomado el liderato de dicha empresa, no ha hecho más que verse involucrado en conflictos: "No es culpa del dueño, no es Raúl Rocha Cantú. Yo veo un hilo conductor. El personaje al que me refiero a este momento es George Figueroa, que es una persona que ha causado muchos problemas. No puede ser casualidad que esta persona esté nuevamente ligado a otro conflicto".

uD83DuDD3BLuego de que Nawat Itsaragrisil, Presidente de Miss Grand International dijera “tonta” y tuviera un roce con nuestra representante de Miss Universo Fátima Bosch, la mayoría de participantes se salieron en solidaridad a la mexicana. Le salió caro. Raúl Rocha Cantú, presidente de… pic.twitter.com/mkr2q7muJd — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) November 5, 2025

De la misma manera, declaró que por estas actitudes "también le costó a Cynthia el trabajo", señalando que ella desde el primer momento que pusieron a George enfrente dijo que era "una manzana podrida" y que iba a comenzar a traer muchos problemas para la empresa: "George Figueroa no figuraba ni en el organigrama, era el asistente del asistente. Yo se lo dije a Ricardo Cantú directamente, y viéndolo a los ojos: 'Tienes una manzana podrida y se llama Jorge Figueroa'".

De la misma manera, la esposa de Kike Mayagoitia, Cynthia, declaró que no tiene más que decir que lo mismo que Martha, porque considera que asó es, que tristemente le soltaron a la persona equivocada las riendas de Miss Universo México, agregando que si no dice más, es porque le tiene miedo: "Tal cual sus palabras, son las mismas que yo pienso, tristemente (Miss Universo México) está en manos equivocadas, no quiero entrar en muchos detalles, me da algo de miedo".

¡Hay miedo! Martha Cristiana y Cynthia de la Vega señalan a Jorge Figueroa como el responsable de la polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.uD83DuDE35?uD83DuDCABuD83DuDC51



EN VIVO AHORA https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/fTDaD8TGSc — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 5, 2025

