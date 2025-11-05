Danna Paola es nombrada 'Mujer del Año 2025' por Glamour México tras controversia con Ángela Aguilar en 2024

Ciudad de México.- La cantante y actriz mexicana Danna Paola ha sido nombrada como 'Mujer del Año 2025' por la revista Glamour México, en un anuncio oficial publicado este martes 4 de noviembre. Con más de veinte años de trayectoria en teatro, televisión, cine y música, la intérprete originaria de Ciudad de México continúa ampliando su alcance artístico a nivel internacional. Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos en su carrera, entre ellos el 'Latin Pop Artist Award', que destacan su impacto en la escena musical contemporánea.

Con una trayectoria que abarca desde su debut infantil en telenovelas como 'María Belén' (1998) y 'Rayito de Luz' (2000) donde a los 5 años ya protagonizaba producciones estelares, hasta su explosión internacional gracias a su rol como 'Luz' en la serie española 'Élite' (2018-2022), Danna representa la evolución de una estrella que ha superado estereotipos juveniles para convertirse en un ícono de empoderamiento.

En una emotiva entrevista de portada para la edición 'Women of the Year' 2025, Danna expresó su gratitud y reflexión sobre el galardón: "No hay una fuerza en esta tierra que iguale la maravilla de ser mujer. Este premio es un regalo muy grande, una validación de mi esfuerzo, autenticidad y evolución. Representa no solo un logro personal, sino un mensaje de empoderamiento para todas las mujeres que luchan por abrirse camino en industrias competitivas".

Glamour México justificó la elección enfatizando el impacto artístico y cultural de Danna, su capacidad para posicionar el pop en español en escenarios globales, con más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify y su rol como embajadora de la diversidad latina. La directora editorial de la revista, 'Farah Slim', subrayó en una nota complementaria: "Danna trasciende la música para convertirse en un símbolo de poder femenino, determinación y superación. Su historia es un homenaje a la hermandad y la unión de las mujeres".

Este nombramiento llega en el marco de la cuarta edición de 'Women of the Year', que coincide con los 25 años de Glamour en México y Latinoamérica, y que también honra a figuras como la activista Malala Yousafzai y la empresaria mexicana Ximena Navarrete. El galardón ha sido interpretado por analistas y seguidores como una respuesta editorial a la controversia desatada en 2024, cuando la revista eligió a Ángela Aguilar como Mujer del Año, generando un intenso debate en redes sociales.

La selección de Aguilar, entonces de 21 años, fue cuestionada por considerarla prematura dada su trayectoria emergente en la música regional mexicana, con hits como Ahí donde me ves y su álbum debut Primero los míos (2022), especialmente en medio de la polémica personal por su matrimonio con Christian Nodal en octubre de 2024, que incluyó acusaciones de infidelidad y una petición en Change.org con miles de firmas para revocar el premio.

Usuarios en plataformas como X y TikTok argumentaron que el reconocimiento parecía inmerecido frente a artistas más consolidadas, derivando en un escrutinio sobre los criterios de Glamour, que priorizaban la proyección futura sobre la longevidad. A pesar de las presiones, la revista reafirmó su decisión, y Aguilar asistió a la gala de noviembre de 2024, aunque su ausencia en fotos grupales avivó más críticas.

La elección de Danna Paola, ha sido recibida con gran entusiasmo, por el público y la comunidad artística, con mensajes de apoyo de colegas como Belinda ("¡Reina absoluta! Mereces todo y más") y Natalia Lafourcade. En redes, el hashtag #DannaMujerDelAño ha acumulado más de 500,000 menciones en menos de 24 horas, reforzando la credibilidad del galardón y marcando un cambio de rumbo en la narrativa editorial de Glamour.

Con esta decisión, la revista reafirma su compromiso con la trayectoria consolidada, el impacto cultural y la evolución artística como pilares para distinguir a las mujeres más influyentes del año, en un contexto donde el empoderamiento femenino se posiciona como motor de cambio social.

La ceremonia de premiación de 'Women of the Year' 2025 está programada para el 14 de noviembre en la Ciudad de México, donde Danna compartirá escenario con otras homenajeadas en una noche dedicada a celebrar la resiliencia y la innovación femenina. Este reconocimiento no sólo valida el camino de Danna, sino que inspira a nuevas generaciones a abrazar su autenticidad sin miedos.

