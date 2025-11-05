El movimiento de Christian Nodal en demanda legal contra Cazzu que la pondría en gran desventaja

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Christian Nodal, al parecer está listo para llevar su pelea con su expareja, la trapera argentina, Cazzu, a otro nivel, o al menos eso aseguran fuentes, debido a que se ha dicho que el intérprete está preparando inesperado movimiento, con el que busca dejar en una gran desventaja a la madre de su hija, en su tan polémica demanda legal por la custodia de la menor, Inti Nodal Cazzuchelli.

Como se sabe, actualmente la pequeña solamente tiene la nacionalidad argentina, por lo que debe de tener pasaporte para viajar a México, además de un permiso del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pero no solo eso, sino que en cuestiones de custodia, pensión y demás, se deben de regir por las leyes de Argentina, o sea, nada por la vía mexicana. Al parecer, por este motivo, Nodal pensaría en darle la nacionalidad mexicana a la menor.

Como se sabe, los abogados del esposo de Ángela Aguilar, declararon en un reciente documento legal, que su cliente teníoa la intención de darle, la nacionalidad a su pequeña hija: "Christian considera un honor transmitir a su hija al orgullo de sus raíces y de ser mexicana, así como su deseo de que también pueda disfrutar plenamente de la identidad y las oportunidades que ello representa". Esto se pensó que sería para que la menor pudiera moverse de su natal argentina a México sin problemas, además de honrar sus raíces mexicanas de la misma manera.

Pero ahora, el polémico periodista de origen argentino, Javier Ceriani, acaba de asegurar que las intenciones de Nodal en este tema, no es para que se le reconozco su mitad mexicana, y que también pueda identificarse con la cultura de tierras aztecas, sino que es porque busca beneficiarse legalmente: "Pero la estrategia no es amor al país, si no que nodal siempre va a perder mientras la hija sea argentina, porque solo se llevarán las leyes de Argentina", aseguró.

Ante esto, el expresentador de Chisme No Like, asegura que Nodal tiene como estrategia no el ganar la custodia total, ni quedarse con Inti como tal, sino poder triunfar sobre Cazzu y aparentemente seguir teniendo ventaja en su contra, usando a la menor, al obtener la custodia compartida de la nena: "Al obtener la doble nacionalidad, Nodal podrá en México pedir la custodia, o tener, no creo que Ángela tenga ganas de cuidar a Inti, pero tener la patria potestad compartida, que es la estrategia", concluyó Ceriani.

Fuente: Tribuna del Yaqui