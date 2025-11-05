Fátima Bosch es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Este miércoles 5 de noviembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a Fátima Bosch, representante nacional en el certamen Miss Universo, luego de que la modelo denunciara públicamente el trato degradante que recibió por parte de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles, la mandataria mexicana reconoció la postura de la joven y aseguró que su reacción es un ejemplo de cómo las mujeres deben defender su dignidad frente a cualquier acto de violencia o humillación. Sheinbaum destacó que la denuncia de Bosch permitió visibilizar comportamientos que, aunque durante años fueron normalizados, deben ser señalados y rechazados.

"Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz": la presidenta Sheinbaum reconoce la valentía de Fátima Bosch en evento de Miss Universo tras sufrir agresión



uD83DuDCFA Sigue #LaMañaneraDelPueblo en @mileniotv pic.twitter.com/btE5d3bGab — Milenio (@Milenio) November 5, 2025

Mi reconocimiento a Fátima [Bosch]. Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice no estoy de acuerdo y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", dijo la mandataria desde Palacio Nacional.

Afirmó que la actitud de la representante de México, quien ganó el concurso Miss Universe Mexico 2025, demostró firmeza y una postura respetuosa, al rechazar públicamente un trato ofensivo. La jefa del Ejecutivo Federal mexicano recordó que con frecuencia utiliza la frase "las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz", en referencia a la importancia de no permanecer en silencio frente a situaciones que vulneren derechos.

Sheinbaum Pardo señaló que, en espacios públicos, solía escucharse la expresión "calladita te ves más bonita", una idea social que durante décadas buscó limitar la participación de las mujeres. Explicó que ese tipo de frases forman parte de una cultura que descalifica e intenta invisibilizar denuncias o inconformidades, por lo que insistió en que la respuesta de Bosch envía un mensaje importante para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Sheinbaum mencionó que, aunque ella nunca recibió ese tipo de comentarios en su familia, sí los escuchó en otros entornos. Por ello, reiteró su reconocimiento a la joven tabasqueña, quien, dijo, actuó con dignidad ante la agresión pública de la que fue objeto.

Bueno, no sé si a alguien se lo dijeron aquí, de las compañeras que están, pero a mí sí me lo dijeron, afortunadamente no mi familia, pero sí llegaron a decirme. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces, eso no", apuntó.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'