Ferka confronta a René Franco tras recomendar a Omahi demandarla por comentarios en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida actriz y presentadora mexicana, Ferka, está dando de que hablar, debido a que no ha dudado en confrontar a René Franco, después de que en sus redes sociales criticara la manera de conducir de la integrante de Venga la Alegría, y le recomendara a Omahi, el interponer una demanda en su contra por sus comentarios en La Granja VIP.

Después de la salida de Omahi del reality de TV Azteca, durante una de las galas, el Rey Grupero fue sumamente rudo con el creador de contenido, asegurando que era un "nadaqueveriento" y un "malagradecido" con la empresa que le dio una oportunidad de darse a conocer realmente: "De verdad me parece que no tienes nada qué hacer aquí. Que bueno que ya estás afuera. Al final de cuentas, tus 30 millones de seguidores no dieron resultado... nadie te conocía y en este momento te dieron a conocer. Que mal agradecido".

Ante esta situación, Franco, que fue de los panelistas más criticados de La Casa de los Famosos México, ahora, a través de sus redes sociales, ha asegurado que por estas declaraciones, Omahi podría interponer una demanda en contra de Rey e incluso de Ferka, señalando que TV Azteca debería de analizar bien la situación: "Si se da cuenta, Omahi podría demandarlos por esto y ganar la demanda. A ver si Ferka y El Rey Grupero no meten a @Azteca en una bronca de esas".

A ver si Ferka y El Rey Grupero no meten a @Azteca en una bronca de esas.

Aunque el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars no se ha pronunciado a estas declaraciones, en el caso de Ferka ha sido diferente en su totalidad, ya que a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, no dudo en responderle a Franco asegurando que ella no estuvo en ese momento, ni siquiera en esa gala, y no entiende porque la metía en esa situación: "¿Y a mí por qué me metes? Si no estuve en esa gala".

"Porque @SergioMayerb tuvo razón también: estás estigmatizando a los concursantes. No le doy la razón a Sergio en casi nada. Pero en esto sí. Saludos".

¿Y a mí por qué me metes? Si no estuve en esa gala.

