Flor Rubio estalla en 'Venga la Alegría' y defiende a Fabiola Campomanes tras burlas en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida presentadora de espectáculos mexicana, Flor Rubio, acaba de dar de que hablar, al haber estallado en Venga la Alegría, y alzar la voz para ser muy clara y concisa del porque está defendiendo a Fabiola Campomanes, ante los comentarios, ataques y burlas en La Granja VIP, después de haber asegurado que le parece muy incongruente varias de las posturas entre sus compañeros, como Sergio Mayer Morí.

Hace unas cuántas horas, la exactriz de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo, en una conversación entre varios de los participantes del reality show, decidió no quedarse callada y señalar la gran incongruencia que le parece el que digan que decisiones importantes como el acomodo de camas y de la comida, se diga que debe de ser decisión conjunta y con mayoría de votos a favor, pero permiten que por otro lado se hagan tratos entre dos personas, mencionando a Manola Díez y a Eleazar Gómez.

Como era de esperarse, muchos de sus compañeros no estuvieron de acuerdo con lo dicho y aseguraron que estaba exagerando las cosas, otros simplementeno le prestaron importancia y comenzaron a hacer bromas y burlas de la situación. Como cada día, en el matutino de TV Azteca, abordaron este tema y dieron su opiniónal respecto, por lo que Ricardo Casares al ver a Rubio tan en silencio, siendo que es panelista, le pidió que ella diera su opinión.

Por este motivo, la presentadora de Dulce y Picosito, señaló que ella está a favor de lo dicho por la exparticipante de MasterChef Celebrity, y que es verdad que hay una gran incongruencia entre varios de los participantes, por más que se lo quisieran tomae a broma o restarle importancia, destacando que ella considera que si se acuerda en algo con todos, ya no deberían dos integrantes del reality, apartarse y hacer las cosas diferentes y a su modo.

"Fabiola tiene razón": Flor Rubio defiende a Fabiola Campomanes por la falta de congruencia de los granjeros



Fuente: Tribuna del Yaqui