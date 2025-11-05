Guns N' Roses en problemas: Su exmánager los demanda por bloquear sus memorias 'Sound N’ Fury'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las redes sociales explotaron tras conocerse la reciente demanda que enfrentan los integrantes de la legendaria banda Guns N' Roses, pues, según la revista Rolling Stone, su exmánager Alan Niven está molesto con ellos. El motivo: asegura que los músicos han impedido en repetidas ocasiones la publicación de su libro de memorias, Sound N' Fury: Rock N’ Roll Stories. ¿Será real esta situación?

El pasado 3 de noviembre se presentó la querella ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Arizona. Niven argumenta que su inconformidad surge porque el libro debía publicarse el verano pasado, pero la fecha fue pospuesta para el 31 de marzo de 2026. Su abogado considera la situación extraña, ya que la obra recibió buenas críticas por parte de Los Angeles Times y contaba incluso con pedidos anticipados.

Como consecuencia, el representante legal exige una sentencia declaratoria de incumplimiento de contrato e inexigibilidad, además de una demanda por interferencia ilícita con el acuerdo y las expectativas comerciales. Lo más curioso del caso es que, según se dice, Alan recibió una carta de los rockeros en mayo de 2024, donde se hacía referencia a un acuerdo de confidencialidad firmado en 1991, el cual formaba parte de la indemnización por su salida de la agrupación.

Alan Niven

En contraparte, el también exmánager de Great White sostiene que dicho acuerdo no es válido, ya que no todos los miembros de la banda lo firmaron. Según sus declaraciones, quienes sí lo hicieron fueron Izzy Stradlin, Slash y Duff McKagan, pero Axl Rose no. Además, en un documento judicial se menciona que Niven mantuvo contacto con uno de los integrantes entre 2015 y 2018, quien incluso lo habría alentado a escribir el libro que ahora enfrenta obstáculos para ver la luz.

Por lo tanto, ante este conflicto, Niven solicita una indemnización por daños y perjuicios derivados del bloqueo de su obra. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los miembros de Guns N' Roses ha emitido declaración alguna sobre el tema, y la banda continúa con total normalidad sus presentaciones. En caso de que surja nueva información sobre este asunto, aquí te mantendremos al pendiente.

