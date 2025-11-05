¡Ha vuelto 'El Rey del Reguetón'! Daddy Yankee renace junto a Bizarrap en la 'Music Session #66' (VIDEO)

Ciudad de México.- Recientemente se estrenó la esperada sesión musical entre el talentoso Bizarrap y el querido por muchos Daddy Yankee, quien fue uno de los grandes exponentes del reguetón. Sin embargo, en 2022, cuando anunció su retiro para enfocarse en el cristianismo, muchos pensaron que jamás volvería aquel artista que hizo disfrutar a toda una generación con temas como Gasolina (2004) y Mi Testamento (2010).

Como se informó ayer en TRIBUNA, el productor discográfico y compositor argentino anunció esta colaboración a través de sus redes sociales, desatando un verdadero caos. Mientras algunos se mostraron escépticos, otros expresaron su emoción y expectativa en los comentarios. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho, ya que el video, con una duración de dos minutos y 40 segundos, ya está disponible en YouTube.

¿De qué trata?

La sesión lleva por título BZRP Music Session #0/66, y lo que más capta la atención del espectador es su ritmo electrónico, que evoca los clásicos temas que marcaron a los adolescentes de los 2000. Para los fans, representa una perfecta fusión entre las creencias actuales de Daddy Yankee y el estilo musical que lo hizo leyenda, lo cual generó innumerables comentarios positivos hacia el puertorriqueño.

Daddy Yankee con Bizarrap

Nueva temporada ya empezó, dale play.

Sonido de abajo, pizza rap, suena el bass.

Código 787, área cerca el ton.

Por la batería que llegó el reggaetón.

Que lo bueno se metió para tu casa,

Ray y C. Misterio levantando la raza.

Anda con el poder que todos los males arrasa,

todo el mundo me dice: “¿Qué te pasa?”.

Si me preguntan, a nadie yo le debo.

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo.

Solo me voy con un amor verdadero,

los pies en la tierra, siempre mirando al cielo.

"Esto no fue una simple sesión… fue historia, fue legado, fue cine. Lleno de referencias a toda la carrera de Daddy Yankee: los sonidos del reguetón clásico, el merengue, los samples que marcaron su época dorada. Bizarrap no solo produjo un beat, revivió toda una generación. Esto es para los que bailaron, crecieron y soñaron con el reguetón de los 2000. Una joya para la cultura", escribió el usuario @H3LLOKITTO.

Fuente: Tribuna del Yaqui