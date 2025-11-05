Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 6 de NOVIEMBRE: Mensaje para tu signo con Sol en Escorpio

Ciudad de México.- Este jueves 6 de noviembre de 2025 llega con una energía profundamente emocional, pues la Luna transita por Piscis mientras el Sol permanece en Escorpio. El Universo impulsa la sensibilidad, los presentimientos y la conexión espiritual, pero también advierte sobre el riesgo de idealizar o aferrarte a lo que ya debe soltarse. Es por eso que la famosa Nana Calistar tiene un mensaje especial para ti; descubre qué le depara a tu signo antes que nadie.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY JUEVES 6 de noviembre de 2025

Aries

Hoy tu intuición anda fina, pero tu orgullo también. No confundas corazonada con capricho. Alguien te piensa, pero tú no te estás dejando sentir. Suelta ese miedo al rechazo, porque la vida premia al valiente.

Tauro

Vienen recuerdos que te mueven el alma. No te me cierres; si algo duele, es porque está sanando. Se abre un portal para arreglar una conversación pendiente. Habla desde el corazón, no desde la cabeza.

Géminis

Tienes mil ideas y cero ganas de explicar nada. Date tu espacio. Hoy tu silencio vale más que tus palabras. Una noticia económica llega y te favorece, pero debes organizarte mejor.

Cáncer

Tu corazón está sintiendo más de lo que dices. No te reprimas. Si quieres, puedes recuperar algo que pensaste perdido. La intuición te guía, hazle caso. Sueños reveladores en la noche.

Leo

Tus emociones se alborotan y no todo el mundo sabrá cómo manejarte. Respira. Hoy te toca elegir entre tener la razón o tener paz. El amor llega suave, pero seguro.

Virgo

Deja de querer controlar todo, Virgo, hoy el Universo quiere sorprenderte. Algo que no estabas considerando se acomoda a tu favor. Cuida tu descanso; tu mente está saturada.

Libra

Hoy te llega claridad respecto a una persona que te trae inquieto. No corras tras quien no se mueve por ti. Dedica la energía a quien sí responde, sí siente, sí te quiere.

Escorpio

Tu intuición está en modo máximo. Algo se revela, una verdad interna se confirma. No tengas miedo del cambio; tu alma lo pidió hace tiempo. Se acerca una oportunidad emocional fuerte.

Sagitario

Cuidado con prometer lo que no puedes cumplir. Hoy necesitas poner los pies en la tierra. Una conversación con alguien mayor te ilumina el camino.

Capricornio

Tu fortaleza emocional está creciendo. No te compares. Vas avanzando más de lo que crees. Hoy deja que alguien te ayude, no cargues todo solo.

Acuario

Te llega inspiración, creatividad, señales del Universo y sincronicidades. Hoy podrías escribir, crear, visualizar, manifestar. El amor se siente ligero, pero sincero.

Piscis

La Luna en tu signo te sensibiliza, te hace sentirlo todo. Pero no confundas intuición con ansiedad. Tómate un tiempo para respirar. Alguien del pasado piensa en ti.

Fuente: Tribuna del Yaqui