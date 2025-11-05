Incendian casa de Julián Figueroa: Maribel Guardia aparece y arremete en contra de Imelda Tuñón

Ciudad de México.- Visiblemente molesta y cansada del mismo tema, la reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, acaba de aparecer ante los medios de comunicación, y ha arremetido en contra de la joven cantante mexicana, Imelda Tuñón, después de que incendiaran la casa que era de su difunto hijo, el actor y cantante, Julián Figueroa, en Veracruz.

Hace poco, en el programa de El Gordo y La Flaca, revelaron que la propiedad que pertenecía en vida a Julián, ubicada en Veracruz, fue incendiada por uno de los vecinos del lugar, destacando que solo querían hacer una fogata, pero se salió de control y tuvieron que ir los bomberos: "Al parecer unas personas entraron a una casa de Julián Figueroa en Veracruz, encendieron una fogata para calentarse y provocaron un incendio dentro de la propiedad".

En los informes del programa de Univisión, revelaron que dicha propiedad fue en la que creció la actriz de Hollywood que nació y creció en México, Salma Hayek, pero que más adelante fue comprada por Joan Sebastian, pero que siempre la dejó abandonada: "La casa era del padre de Salma Hayek, lugar donde la actriz pasó gran tiempo de su infancia. Por otra parte, el abandono es tan grande, que el portón de la entrada principal fue robado y hay personas que acceden al lugar, motivo por el que se generó el incendio al interior de la casa", concluyeron.

Ahora, durante un encuentro con Sale el Sol y otros medios de comunicación, Maribel declaró visiblemente molesta, que el tema de la casa no era asunto suyo y no tenía porque meterse, porque era de su hijo y pasó a ser de su nieto, José Julián Figueroa, y con el problema de la demanda, solo Imelda podría verlo en nombre del menor: "¿Pero yo por qué voy a ir ahí? No es mi casa, esa casa es del niño. No, porque yo ya nada tengo que ver con eso, no puedo meter mano en nada de eso, no sé, a la hora que se heredé, ahí lo que valía era el terreno"

Ante el tema de la invasión, Guardia señaló que esa casa está abandonada desde que la compró Joan, y cuando pasó a manos de su hijo, no tenía la cantidad para arreglar todo lo que tenía pendiente, y desgraciadamente perdió la vida antes de hacer algo con ella: "Esa casa estaba desmantelada cuando la compraron. O sea, ya era una casa que estaba en ruinas. Joan la compró pensando seguramente en un futuro hacer unos departamentos. Lo que es cierto es que el mismo Joan la dejó abandonada porque la compró un buen tiempo y ahí la dejó tirada, nunca se hizo nada".

Finalmente, aclaró que aunque Marco Chacón sea albacea en el testamento de Julián, sigue sin poder hacer nada, porque la casa es del niño, no de ella o de su esposo: "Marco es el albacea, pero… ¿qué tiene que ver eso? Él no puede hacer nada de eso. Va a serlo el heredero, que es el niño. Le va a quedar a José Julián, porque tú recuerda que el heredero universal de Julián, mi hijo, es su hijo, José Julián".

¡Maribel Guardia ARREMETE contra Imelda Tuñón tras el INCENDIO en casa de Julián Figueroa! ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/EYGelJ8f0W — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui