Majo Aguilar lanza trend de 'Chilo' y da de que hablar tras rumores de competencia con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Majo Aguilar sorprende a sus seguidores al compartir el trend de su nuevo tema 'Chilo' en el que luce sus rostro al natural, mostrando una apariencia fresca, auténtica y llena de confianza. Con este gesto, la cantante reafirma su conexión con el público y deseo de trasmitir una imagen genuina que acompaña el mensaje de su más reciente lanzamiento.

'Chilo' se presenta como un himno empoderador que transforma el desamor de una relación dolorosa en una experiencia de liberación. La canción refleja la fuerza interior de quien aprende a soltar, sanar y celebrar su independencia, consolidando el mensaje de resiliencia que ha caracterizado la música de Majo Aguilar en los últimos años.

Majo Aguilar comparte el trend de su nuevo tema 'Chilo'

En esta nueva producción, la intérprete logra una fusión única entre los sonidos clásicos de la ranchera y un toque contemporáneo, creando un estilo propio que equilibra tradición y modernidad. Su propuesta mantiene viva la esencia del regional mexicano, pero con una frescura que conecta con nuevas generaciones.

El lanzamiento llega tras el éxito de 'Así son las cosas', que reafirmó la capacidad de Majo Aguilar para contar historias que emocionan. Con este nuevo sencillo, la artista continúa fortaleciendo su lugar dentro del género, demostrando que la música mexicana puede evolucionar sin perder su identidad.

Sin embargo, el estreno no ha estado libre de polémica. En redes sociales, los comentarios se mantienen en dos partes: Mientras muchos la felicitan por su talento y por mostrarse sin filtros, otros la critican y la comparan con su prima Ángela Aguilar. Algunos usuarios incluso han señalado que ambas han lanzado trends para promocionar sus canciones, alimentando los rumores de una "supuesta rivalidad" entre las dos jóvenes artistas.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar cantantes del regional. Créditos: Internet

Ángela, por su parte, también ha apostado por crear tendencias en redes sociales con sus melodías más recientes, buscando acercarse a un público más joven. Esta coincidencia en estrategias digitales ha generado conversación entre los fans, quienes debaten sobre cuál de las dos logra mayor impacto en plataformas como TikTok e Instagram.

Algunos de los comentarios sobre el clip de Majo fueron:

"Otra que hizo su carrera hablando mal de su prima, igual que Emiliano y Cazzu".

"Canta bien a su estilo y su prima igual cada una bella a su estilo".

"La que si escribe canciones".

Pese a los comentarios divididos, Majo Aguilar se ha mantenido firme en su propósito de enfocarse en su música y en transmitir mensajes positivos de empoderamiento y autenticidad. Con 'Chilo', reafirma su voz única dentro del regional mexicano y demuestra que el talento y la identidad pueden brillar más allá de las comparaciones familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México