Nawat Itsaragrisil rompe en llanto en Miss Universe 2025 y pide perdón a Fátima Bosch: "No quise dañar"

Bangkok, Tailandia.- El director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, volvió a convertirse en el centro de atención al romper en llanto durante la ceremonia de bienvenida de Miss Universe 2025. Sus lágrimas se produjeron luego de la controversia suscitada con la delegada de México, Fátima Bosch, y marcaron un momento cargado de tensión entre candidatas, prensa y equipo organizador. Vuelve a pedir perdón y "no quise dañar".

Visiblemente afectado, el empresario no contuvo las lágrimas frente a las cámaras y dirigió unas palabras a las participantes y asistentes: "Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie". Con la voz entrecortada, continuó: "Lo lamento mucho. Si algo de lo que dije o hice lastimó a alguien, pido perdón. Quiero que todas las chicas se sientan seguras y felices aquí. Amo este concurso y respeto a todas las participantes".

El momento fue captado por varios medios y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos consideraron su disculpa sincera, mientras otros la calificaron como un intento por limpiar su imagen tras el escándalo. La polémica surgió luego de que Bosch denunciara un trato inapropiado y declaraciones ofensivas de parte del organizador. Desde entonces, Itsaragrisil ha enfrentado críticas tanto de internautas como de seguidores del certamen.

uD83DuDD3BLuego de que Nawat Itsaragrisil, Presidente de Miss Grand International dijera “tonta” y tuviera un roce con nuestra representante de Miss Universo Fátima Bosch, la mayoría de participantes se salieron en solidaridad a la mexicana. Le salió caro. Raúl Rocha Cantú, presidente de… pic.twitter.com/mkr2q7muJd — Ciro Di Costanzo (@CiroDi) November 5, 2025

El presidente del concurso reafirmó que Miss Universe 2025 continuará su recorrido por distintas ciudades de Tailandia, incluyendo Phuket y Pattaya, y pidió cerrar el capítulo para enfocarse en la competencia: "Dejemos que la felicidad regrese a este evento. Lo que más deseo es que todas sean felices y que el público vea lo mejor de cada una". Con este mensaje, Nawat Itsaragrisil intenta calmar los dimes y diretes que ha marcado el inicio del certamen, mientras las concursantes siguen con su preparación rumbo a la gran final.

Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, rompió en llanto mientras ofrecía disculpas por el papelón de ayer con la participante mexicana Fátima Bosch.pic.twitter.com/21Ay9aLDYT — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui