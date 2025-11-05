¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil y nuevo pleito

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a seguir poniéndose muy tensas y habrá más peleas y nuevos accidentes, que al parecer van a seguir frustrando a los rojos, pues según los spoilers de este miércoles 5 de noviembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeras y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, como el del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los azules no van a pasar un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, pues aseguran que ante la doble derrota del martes 4 de noviembre, no podrán obtener una ventaja muy grande sobre ellos, incluso se ha visto en adelantos que sus integrantes van a pelearse y decirse de insultos entre competencias.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la quinta para las mujeres que se pone en juego esta temporada, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para Koke Guerrero, o incluso para un Alejandro, que ha estado aumentando sus victorias, mientras que del lado rojo, se dice que podría ser El Mono Osuna o Humberto.

¡Esta noche, Azules y Rojos lucharán por un premio espectacular en la Batalla Colosal! Las emociones se encenderán en la pelea por la Medalla Varonil.



Exatlón México ESTA NOCHE 7:00 PM. por Azteca UNO. pic.twitter.com/cSUCuMys5G — Exatlón México (@ExatlonMx) November 5, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, algo que todos desean y que Antonio Rosique asegura que será un "gran prime", por lo que se cree que podría ser una salida por República Dominicana, una experiencia de dicha celebración en República Dominicana. Sobre el color del equipo que lo ganaría, se dice que una vez más serían los azules los que van a superar a sus rivales.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los rojos se repongan y tengan esta importante victoria tras perder importantes juegos dos días seguidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui