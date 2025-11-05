"Sé hombre cabr...": Alberto del Río estalla contra Alfredo Adame y se pelean en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El polémico luchador mexicano, Alberto del Río, acaba de encender los humos dentro de La Granja VIP, debido a que en una de las dinámicas no se ha contenido y estalló en contra del actor y presentador con más escándalos, Alfredo Adame, señalando que debería de "ser un hombre cab..." y no escudarse en excusas cuando comete errores, desatando una tremenda pelea entre ambos.
Cuando se informó que el luchador conocido como 'El Patrón', y también el exactor de melodramas de Televisa, iban a formar parte de proyecto, se pensó que iban a chocar desde el primer momento e iban a ser los que destrozarían el lugar al irse a los golpes, sin embargo, conscientes de ello, ambos hicieron el pacto de no pelearse en el programa y tratar de llevarse en paz, el cual estaban cumpliendo hasta hace un momento.
Durante la dinámica de recuperar el nixtamal para hacer tortillas a partir de cero, desde la recolección del grano hasta el crear la masa y ponerlas al comal, Adame tuvo un breve accidente en el que tiró parte del maíz, y trató de justificarse, a lo que el exluchador de la WWE, le dijo que fuera "un hombre cab...", a lo que Adame respondió que no estaba echando culpas a nadie, ni que se escudaba en nada, sino que explicaba que le pasó, pero Alberto solo decía que se equivocó y eso era lo que importaba.
Aunque el momento fue intenso, fue muy breve y no pasaron de eso, hasta que llegó el momento de hacer el proceso para moler dicho maíz y empezar con la preparación de cero de la tortilla, pues cuando el luchador dijo que no entendía muy bien, Adame le aseguró que era un "pend...". por lo que Alberto se lanzó en su contra y le exigió que le tuviera respeto, que no le hablara de aquella manera, y comenzaron a discutir entre insultos.
Incluso Sergio Mayer Mori les pidió que mejor se fueran a pelear a otro lado,
Fuente: Tribuna del Yaqui