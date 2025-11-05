"Sé hombre cabr...": Alberto del Río estalla contra Alfredo Adame y se pelean en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El polémico luchador mexicano, Alberto del Río, acaba de encender los humos dentro de La Granja VIP, debido a que en una de las dinámicas no se ha contenido y estalló en contra del actor y presentador con más escándalos, Alfredo Adame, señalando que debería de "ser un hombre cab..." y no escudarse en excusas cuando comete errores, desatando una tremenda pelea entre ambos.

Cuando se informó que el luchador conocido como 'El Patrón', y también el exactor de melodramas de Televisa, iban a formar parte de proyecto, se pensó que iban a chocar desde el primer momento e iban a ser los que destrozarían el lugar al irse a los golpes, sin embargo, conscientes de ello, ambos hicieron el pacto de no pelearse en el programa y tratar de llevarse en paz, el cual estaban cumpliendo hasta hace un momento.

Durante la dinámica de recuperar el nixtamal para hacer tortillas a partir de cero, desde la recolección del grano hasta el crear la masa y ponerlas al comal, Adame tuvo un breve accidente en el que tiró parte del maíz, y trató de justificarse, a lo que el exluchador de la WWE, le dijo que fuera "un hombre cab...", a lo que Adame respondió que no estaba echando culpas a nadie, ni que se escudaba en nada, sino que explicaba que le pasó, pero Alberto solo decía que se equivocó y eso era lo que importaba.

Estaban mame y mame que el Patrón no estaba dando contenido, y hoy que se puso en modo personaje contra Adame ya andan lloriqueando.



Ahora, el que sí tiene caso pendientes con la justicia es Alfredo; Alberto quedó libre porque su denunciante aceptó haber mentido. #LaGranjaVIP https://t.co/Uziz1trY0T — Clayton (@ClaytonRA30) November 5, 2025

Aunque el momento fue intenso, fue muy breve y no pasaron de eso, hasta que llegó el momento de hacer el proceso para moler dicho maíz y empezar con la preparación de cero de la tortilla, pues cuando el luchador dijo que no entendía muy bien, Adame le aseguró que era un "pend...". por lo que Alberto se lanzó en su contra y le exigió que le tuviera respeto, que no le hablara de aquella manera, y comenzaron a discutir entre insultos.

Incluso Sergio Mayer Mori les pidió que mejor se fueran a pelear a otro lado,

Se acabó la paz en esta Granja señoras y señores, se viene el clímax de este programa uD83DuDE02uD83DuDC4FuD83CuDFFDuD83DuDC4FuD83CuDFFDuD83DuDC4FuD83CuDFFDuD83DuDC4FuD83CuDFFD



Creo que lo que todos estábamos esperando



Estalla la guerra de:



GOLDEN BOY uD83DuDCA5uD83DuDC4AuD83CuDFFDvs uD83DuDC4AuD83CuDFFDuD83DuDCA5EL PATRÓN #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX #aztecauno pic.twitter.com/Nb30Xu6f3r — JorgeR190 (@JorgeMr1990) November 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui