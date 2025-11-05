Terror que no se apaga: Warner reabre los expedientes de los Warren con precuela y serie de 'El Conjuro'

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que se había mencionado que el universo de El Conjuro había llegado a su fin con el último filme El conjuro 4: Los últimos ritos, recientemente Warner Bros y New Line Cinema han confirmado oficialmente el desarrollo de una nueva precuela de una de las franquicias de terror más exitosas de la última década.

La cinta, aún sin título oficial, se situará cronológicamente antes de los eventos protagonizados por Ed y Lorraine Warren, centrándose en los primeros años de sus investigaciones paranormales. Es posible que en esta ocasión ni Vera Farmiga ni Patrick Wilson encabecen el elenco.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, el proyecto fue aprobado tras el éxito del último filme, que recaudó 487.2 millones de dólares a nivel mundial hasta el 28 de octubre de 2025. El guion de la nueva cinta estará a cargo de Richard Naing e Ian Goldberg, escritores de El Conjuro 4 y se espera que sea producido por Peter Safran, quien ha estado al frente de la saga desde 2013, con James Wan como posible productor ejecutivo.

Sinopsis de la precuela de los Warren

La historia de la precuela, cuyo título aún no ha sido revelado, explorará una entidad demoníaca que atormentó a una comunidad rural en los años 50, con un enfoque atmosférico y psicológico que mezcla horror religioso, posesiones y secretos de la Iglesia y la demonología. El rodaje y estreno no tienen fechas confirmadas, pero el proyecto está en etapas tempranas y podría llegar en 2027 o después.

Se confirma que se está trabajando en una nueva película del universo de 'El Conjuro'. Será una precuela que muestre el inicio de Ed y Lorraine Warren.#TheConjuring pic.twitter.com/qihFZ2YeIm — HBO Max LATAM (@mymaxlatino) October 30, 2025

El éxito de la saga

Desde que se estrenó la primera película en 2013, El Conjuro ha generado un universo cinematográfico con nueve películas, incluyendo cuatro principales y spin-offs como Annabelle (trilogía), La Monja (dos películas) y La Maldición de la Llorona. En conjunto, la franquicia ha recaudado más de 2.7 mil millones de dólares en taquilla mundial, por lo que se convirtió en la saga de terror más rentable de la historia.

El Conjuro 4: Últimos Ritos, que llegó a los cines el 5 de septiembre de 2025 y fue dirigida por Michael Chaves, logró 83 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, superando a ‘La Monja’ (53.8 millones domésticos).

Se avecina serie sobre El Conjuro

Además de la precuela, HBO Max se encuentra en la etapa de desarrollo de una serie inspirada en los expedientes de los Warren, con Nancy Won como guionista, showrunner y productora ejecutiva, junto a Peter Cameron y Cameron Squires como escritores.

El proyecto será producido por Warner Bros. Television y Atomic Monster de James Wan y se prevé que continúe con la narrativa de las películas, con Peter Safran como productor ejecutivo. Hasta el momento, tampoco hay fecha de estreno confirmada para esta serie.

Faltan meses para el estreno de "The Nun" pero ya les traigo un spoiler.

Taissa Farmiga protagoniza "la monja" que es una precuela de "el conjuro". A su vez la hermana de Taissa, Vera, es la protagonista de "el conjuro".

El parecido entre ellas es notorio. pic.twitter.com/qxlLFiFpQl — Pablo por Siempre (@Prosopopeye) June 14, 2018

Fuente: Tribuna del Yaqui