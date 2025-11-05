Tragedia en TV Azteca: Reportan que tras accidente, amputan pierna a padre de exconductor de 'VLA'

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se vive una lamentable tragedia, debido a que uno de los reconocidos expresentadores de Venga la Alegría y actor de origen cubano, William Valdés, desgraciadamente enfrenta otro duro momento en su vida, debido a que tras terrible accidente hogareño, le han tenido que amputar la pierna a su padre, Cristóbal Valdés. Ahora, el histrión ha dejado en claro la resiliencia con la que ha afrontado tal situación.

Ahora, William brindó una entrevista con Horacio Villalobos, en la que habló de este momento tan difícil en su vida, señalando que su padre, hace unos pocos días, le fue amputada la pierna, debido a que no logró sanar un corte que se hizo en la pierna en un accidente: "El corte fue un poquito por debajo de la rodilla. Ya está en proceso de la prótesis. Fueron a medírsela hace 2 semanas, pero tiene que esperarse un poquito, porque todavía no le cierran unos puntos, aunque ahí va".

Mi papá es diabético e hipertenso y no le funcionan los riñones. Le hacen diálisis. Se cortó en el patio sin darse cuenta. Al ser diabético se le empeoró la herida y estuvimos 5 meses viendo si lo salvaban o no.

William Valdés regresa a #México con protagónico en La Obscenidad de la Carnehttps://t.co/0xPyh3VjYI pic.twitter.com/0qRYd7i6dF — Página Zero (@PaginaZeroMx) August 25, 2025

Le pusieron una nueva nanotecnología, piel sintética, para ver si se le cerraba, pero no sucedió. Por temas de oxigenación de sangre y todo eso, la mejor opción fue amputarle la pierna en Miami

Está mucho mejor de salud. Quiere vivir la vida. Ya está al 100% recuperado. Eso me pone muy feliz, porque ya puedo retomar mi carrera como actor

Siempre hemos sido muy unidos. Esto sirvió para que yo pudiera reflexionar sobre muchas cosas que pasaban en mi vida. Ver a mi papá después de la operación fue un shock, pero la verdad él le echa muchas ganas para caminar de nuevo, para manejar su troca. Tiene muy buena actitud. Eso me gusta mucho de mi papá", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui