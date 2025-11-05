VIDEO: Baterista de Maná sufre tremenda caída en pleno escenario al brindar concierto en Dallas

Dallas, Texas.- De nueva cuenta la banda de rock mexicano, Maná, se encuentra dando mucho de que hablar ya que su baterista, Álex González, se está viralizando en redes sociales, debido a que se filtró VIDEO del momento en el que sufrió tremenda caída al estar sobre el escenario en pleno concierto en la ciudad de Dallas, Texas. Hasta el momento, el grupo musical no se ha pronunciado al respecto.

El pasado martes 4 de noviembre, la banda creadora de temas como Oye Mi Amor y Aire, se presentaron en Dallas para dar uno de sus conciertos, en los que bailaron, cantaron y tuvieron interacciones con el público presente que también saltó, gritó y de más, mientras que los integrantes les brindaban ese clásico show lleno de energía, que los ha hecho de los favoritos del público por tantos años, sin embargo, en esta ocasión pasó lo inesperado.

Esto debido a que mientras que Alex estaba tocando la batería, haciendo esos saltos y movimientos dinámicos que suele realizar para darle mayor énfasis a su show, mientras que está en el banco, marcando el ritmo para cada una de las canciones. Al tener décadas de experiencia, se esperaba que el show transcurriera normal y que el público se iría con la experiencia de vivir de los Famosos conciertos de Maná, hasta que un pequeño error mandó al piso al baterista.

Mientras que estaba realizando los antes mencionados movimientos en el instrumento de percusión, Alex cometió un pequeño error y terminó por tropezar en uno de sus saltos y caer al suelo, dándose un fuerte golpe. Por fortuna, todo parece indicar que no pasó más del susto y no sufrió daños, ya que casi de inmediato se puso de pie y continúo con el actor como si nada hubiera pasado, sin embargo, todo quedó registrado en video.

Fuente: Tribuna del Yaqui