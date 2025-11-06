Alberto del Río reúne a integrantes de 'La Granja VIP' y aclara su arresto por violencia contra ex

Ciudad de México.- El reconocido luchador mexicano, Alberto del Río, acaba de dar mucho de que hablar, debido a que no tuvo reparo al momento de convocar una reunión en La Granja VIP con sus compañeros, para romper el silencio y finalmente aclarar su arresto por violencia en contra de una de sus exparejas. El exluchador de la WWE, hace varios años fue acusado de agresión sexual, secuestro y violencia en contra de una de sus antiguas novias, también luchadora.

El pasado miércoles 5 de noviembre, en el reality de TV Azteca se vivió la cuarta ronda de nominación de la temporada, que es conocida como La Asamblea, en la que los participantes pasaron y nominaron cara a cara. Pero en ese momento, Alfredo Adame sacó el tormentoso pasado del luchador profesional, recordando la denuncia que sufrió a manos de su expareja, acusándolo de ser un violentador y un peligro para todos.

Ante esto, el conocido luchador como 'El Patrón' decidió reunir a varios de sus colegas para confirmar que fue acusado de ello, pero que él salió inocente de todos los cargos, siendo verificada con pruebas qje no había fundamentos para que fuera encarcelado y vinculado a proceso por lo antes mencionado: "Vivo en Estados Unidos, allá no existe ‘que si soy cuate de tal y si me conoce tal y que si me ayuda tal’. Fuimos a declaración, declaración... la mujer da positivo por cocaína y alcohol cuando la llaman a la estación de policía".

Alberto el Patrón abusador de Mujeres acusado de violación eso sí tiene razón Adame...

Además cobarde golpear un hombre mayor uD83DuDE21 eso no fue accidente #TeamAdame#TEAMADAMEOFICIAL@brillitosann @maguies24@AdameGoldenBoy @adamesrules pic.twitter.com/7dPJME4A0S — TV Fans (@TVFanClu) November 5, 2025

Del Río mencionó que estaba siendo víctima de extorsión por parte de dicha mujer, y que él tenía las grabaciones de las amenazas que le hizo sobre las acusaciones que le haría para demostrar que todo era falso y solo buscaban una venganza en su contra: "Una persona me trató de extorsionar hace años, una mujer. Literal me dijo: '¿Cuánto vale tu carrera y cuánto vale tu libertad?' Yo la tenía grabada y le dije: 'Pues vale todo, absolutamente todo. Más bien tú ten cuidado qué vas a hacer, porque te tengo grabada'".

Finalmente, declaró que el FBI se involucró en el tema y no pasó a mayores, porque en su investigación salió inocente y hasta tiene su carta de exoneración, por lo que criticó al exactor de Televisa de sacar esta situación para poner al público en su contra: "Me da mi carta de exoneración el estado y el mismísimo FBI. Fin del tema. No hay nada más. No se vale lo que este señor está haciendo porque es algo tan vil nada más por tratar de ganar un juego o tratar de quedarse aquí en esta competencia".

El Patrón les explica a todos sobre lo que ha dicho Adame sobre sus acusaciones: No se vale lo que está haciendo solo para quedarse en el juego y si sabe del escándalo sabe del resultado



omggg#LaGranjaVIP pic.twitter.com/VSnlvbOpON — riv (@ponyoogirl) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui