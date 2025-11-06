En medio de rumores de infidelidad, Aleks Syntek anuncia la cancelación de su gira musical por salud

Ciudad de México.- A tan solo unas horas de tener que subirse al escenario en el show privado que ofrecería en Tlanepantla, Aleks Syntek, acaba de emplear sus redes sociales para anunciar la cancelación de su gira musical para lo que resta de este 2025, Total Syntek 35 aniversario, a lo cual ha alegado que es por motivo de problemas de salud. Esta información llega después de los rumores de infidelidad del cantante a su esposa.

El polémico periodista, Javier Ceriani, aseguró que actualmente Syntek, estaría enfrentando un proceso de divorcio de su esposa, Karen Coronado, a causa de presuntas infidelidades de su parte. Ante esto, el cantante había guardado silencio, y ahora que reapareció, solamente ha confesado que debe cancelar su gira: "Con profundo respeto y agradecimiento por el apoyo que me han brindado a lo largo de 35 años de carrera, quiero comunicarles que, por recomendación médica, y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos, agendados para 2025".

Ante esto, no ha dado las fechas con las que se van a reprogramar los nueve conciertos que tenía pendientes para el resto del año en curso, ya que el décimo se encuentra programado para el 2026, tanto dentro de México como en Colombia y Guatemala, pero pide a fans estar al pendiente: "Agradezco profundamente su comprensión y apoyo, e invito a todos los asistentes y seguidores a mantenerse atentos a mis redes sociales oficiales, donde se anunciarán próximamente las fechas de los eventos".

EN CRISIS!! Muy mal emocionalmente se encuentra el cantante y compositor de 55 años ALEKS SYNTEK, pues al parecer después de 20 años de matrimonio con KAREN CORONADO se van a divorciar; el motivo VARIAS INFIDELIDADES a la fecha y conductas extrañas y hasta violentas del músico... pic.twitter.com/Fkg4Nw2dN2 — Doña Carmelita (@CarLon_2020) November 6, 2025

Ante esta situación, declaró que los boletos que ya fueron adquiridos por sus fans, serán válidos para las nuevas fechas que se den más adelante para reemplazar las fechas canceladas para este 2025, o bien hay la opción de que le sean reembolsados en la boletera en las que fueron adquiridos: "Los boletos adquiridos seguirán siendo válidos para las nuevas fechas. También estará la opción de reembolso con la boletera donde adquirieron el boleto, para quienes así lo deseen".

Finalmente, el intérprete de Duele El Amor, mencionó que él siempre ha sido de la creencia que se debe de dar un show 100 por ciento sano, debido a que considera que el público solo merece lo mejor del artista: "Siempre he creído muy importante entregar lo mejor de mí al público y seguidores, por ahora mi salud y mi bienestar son prioridad, pronto regresaré más fuerte y seguiré trabajando con el mayor compromiso para ofrecerles un espectáculo con la calidad que merecen".

Fuente: Tribuna del Yaqui