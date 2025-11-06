Horóscopos Nana Calistar HOY VIERNES 7 de NOVIEMBRE: La energía astral de tu signo zodiacal de Luna en Cáncer

Ciudad de México.- Este viernes 7 de noviembre de 2025 llega con una energía astral y profunda, ideal para reconectar con lo que verdaderamente importa. Con la Luna transitando por Cáncer, el Universo impulsa la sensibilidad, el cuidado propio y la necesidad de seguridad emocional. Es por eso que Nana Calistar tiene un mensaje especial para este día para tu signo; consúltalo aquí antes que nadie.

Lee con atención en TRIBUNA los horóscopos de este viernes y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje te resuena, es porque va dirigido a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para HOY VIERNES 7 de noviembre de 2025

Aries

Día para respirar antes de reaccionar. La Luna en Cáncer te pone sensible y cualquier comentario podría tocar fibras viejas. No regreses a lo que ya sanaste. En el amor, alguien quiere hablar contigo con sinceridad; no des por hecho nada, escucha.

Tauro

Hoy tu corazón busca estabilidad y calma. Si sientes que algo no vibra contigo, no lo fuerces. En el amor, se fortalece un vínculo que pensabas frágil. Date permiso de sentir sin miedo, tu intuición no está fallando.

Géminis

La energía te pide bajar la velocidad. No trates de comprenderlo todo con la mente; este día es para sentir. En lo laboral podrían reconocerte o darte una opinión que te hará ver las cosas distinto. En el amor, una conversación profunda trae claridad.

Cáncer

Tu luna está en todo su esplendor y por eso hoy podrías estar más emocional de lo normal. No reprimas lo que sientes, pero tampoco dramatices. En el amor, alguien quiere cuidarte, pero debes permitirlo. Si te cierras, nada entra.

Leo

Hoy la vida te muestra quién sí está para ti y quién solo está para la foto. No fuerces conexiones. En el trabajo, algo que no estaba claro se revela. En el amor, si algo no te da paz, no es ahí. Tu corazón ya sabe.

Virgo

La energía del día te pide bajar la exigencia, contigo y con los demás. No todo tiene que estar perfecto para ser valioso. En el amor, alguien quiere acercarse pero teme tu frialdad. Muestra un poco de suavidad y verás la diferencia.

Libra

Tu equilibrio hoy puede sentirse frágil, especialmente en relaciones. Pon límites suaves pero firmes. No expliques tanto. En el amor, un silencio dice más que mil palabras. Observa en lugar de asumir.

Escorpio

La sinceridad se vuelve protagonista. Hoy puedes conocer una verdad que cambia cómo ves a alguien o algo. No te lo tomes personal; el universo acomoda lo que debe. En el amor, la conexión se profundiza si hablas desde el alma.

Sagitario

Tu espíritu libre quiere huir, pero hoy toca quedarse y sentir. No corras de lo incómodo, ahí está la lección. En el amor, alguien te piensa con más intensidad de la que imaginas. Una conversación pendiente se acerca.

Capricornio

Hoy la vida te pide suavidad. No todo se resuelve con fuerza o disciplina. En el trabajo puedes recibir apoyo inesperado. En el amor, comparte lo que sientes sin miedo a parecer vulnerable, eso también es fortaleza.

Acuario

Podrías sentir nostalgia, melancolía o recuerdos regresando. No significa retroceso, significa comprensión. En el amor, si alguien vuelve a tu mente, es porque hay algo que aún debe decirse o cerrarse. No te apresures.

Piscis

La intuición hoy es tu guía absoluta. No pidas señales externas, ya las tienes dentro. En el amor, una conexión se vuelve más profunda o más clara. Si tu alma descansa con alguien, ahí es.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana sábado.

Descubre lo que los astros y Nana Calistar tienen preparado para ti este viernes 7 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui