José Ron recuerda a su 'hija' fallecida; el actor de Televisa envía emotivo mensaje: "Siempre en mi corazón"

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y músico mexicano, José Ron, recientemente empleó sus redes sociales, para compartir una serie de fotografías de 'Kiara', su 'hija' canina, con el único propósito de honrarla y recordarla tras su fallecimiento, que él mismo confesó que lo ha dejado devastado. Junto a las imágenes, el histrión también envío un emotivo mensaje, en el que deja en claro que siempre estará en su corazón.

Como se sabe, el actor de melodramas como Papá Por Siempre, es un hombre que adora a sus perros y a lo largo de sus días se dedica a darles paseos de calidad y cuando sale de vacaciones, encuentra la manera de llevarlos con él y también los lleva de excursiones, y a través de sus redes sociales, comparte los mejores momentos a su lado, llamándose "una manada", por lo que es evidente el gran amor a sus pequeños.

Desgraciadamente, el pasado sábado 1 de noviembre del año en curso, informó que su mascota anteriormente mencionada, que siempre externó era más como una hija, había perdido la vida con tan solo ocho años de edad. Hasta el momento, no se ha revelado cual fue su causa de muerte, pero, dado a que a los ocho años ya se consideran perro senior, o sea de la tercera edad, pudo haber sido un factor.

Ahora, a casi una semana de la lamentable partida de una de las integrantes de su manada, el actor de melodramas como La Malquerida, volvió a emplear su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de sus mejores momentos al lado de Kiara, en la que se le ve de paseo, en la alberca junto al actor, recostada y haciendo cientos de actividades recreativas que demostraban su vínculo.

Junto a estas fotografías, el actor de melodramas también compartió un mensaje emotivo, en el que dejó en claro, que el amor que sentía por ella, aunque era fuera con un gran dolor por su partida, es su motivo para salir adelante: "El amor, incluso en el dolor… sigue siendo mi motivo. Siempre estarás en mi corazón Kiarita hermosa". Ante esta situación, sus millones de seguidores le han dejado sus mejores deseos para que pronto encuentre consuelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui