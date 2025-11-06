Julio César Chávez confiesa relación entre el Cártel de Sinaloa y su hijo Jr.; golpeó a personas por sus órdenes

Ciudad de México.- El campeón de boxeo mexicano Julio César Chávez confesó que su hijo Julio César Chávez Jr. sí tuvo una relación con el Cártel de Sinaloa, indicando que los narcotraficantes le ordenaron golpear a unas personas. Cabe señalar que a Julio César Chávez Jr. se le ejecutó una orden de aprehensión vigente en su contra por estar acusado de delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos ligados a este grupo criminal.

Julio César Chávez hizo la confesión con Adela Micha en el programa de La Saga, donde afirmó que su hijo fue forzado a participar en un castigo ordenado por el Cártel de Sinaloa, bajo amenaza de muerte. "Lo mandaron llamar, y si no vas, te llevan. No preguntan. Prefiero ser amigo de ellos a que me maten, ¿me entiendes?", señaló Chávez. De acuerdo con lo señalado, los criminales mandaron al Jr. a golpear a dos ladrones a cambio de perdonarles la vida; su padre dijo que les soltó un 'gancho' y no les provocó ningún daño.

"Le dijeron: 'Si les pegas, les perdonamos la vida'. Mi hijo no quería, pero dijo: 'Bueno, les pego uno nomás, pero que los perdonen'. Les dio un golpecito leve, y gracias a eso los dejaron ir", afirmó la leyenda del boxeo. Explicó que este hecho ha sido tomado como que su hijo es un "ajustador de cuentas" o de tener vínculos con el narcotráfico, pero aseguró que lo que hizo en realidad el Jr. fue evitar un asesinato. "Al contrario, mi hijo les salvó la vida por el chingacito que les pegó. Pero todo se maneja diferente".

La detención de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por varios elementos de los U.S. Marshals Service, bajo los cargos de posesión de armas ilegales, motivo por el cual podrá ser deportado de los Estados Unidos; esto el pasado jueves 3 de julio. Tras ello, el 19 de agosto fue deportado a México e ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. El 24 de agosto el exboxeador salió del Cefereso 11 de Hermosillo después de que se le fue otorgada la libertad condicional por un juez en los Juzgados Federales de Hermosillo, ya que determinó tras una audiencia virtual de casi tres horas que no había motivos suficientes para mantenerlo en la prisión de alta seguridad. De momento, el Jr. lleva su proceso en libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui