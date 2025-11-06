Junior H se disculpa por interpretar narcocorridos en concierto de Zapopan y enfrentar multas

Ciudad de México.- El cantante de corridos tumbados Junior H se vio obligado a emitir un comunicado oficial luego de la polémica generada por la interpretación de narcocorridos durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre. La actuación, realizada el 25 de octubre de 2025 en el Auditorio Benito Juárez, incluyó los temas 'El Azul' y 'El hijo mayor', que hacen referencia a figuras del narcotráfico, lo que violó el reglamento municipal de espectáculos públicos.

El gobierno municipal de Zapopan, encabezado por el alcalde Juan José Frangie, impuso una multa de 33 mil pesos al artista, su representante y al recinto, además de vetarlo temporalmente de presentarse en el municipio. Además, el Ayuntamiento de Guadalajara canceló su concierto programado para el 16 de noviembre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, argumentando que el evento no cumplía con los dictámenes de seguridad y documentación obligatoria requerida por la ley estatal.

En respuesta, Junior H publicó un comunicado en sus redes sociales en el que ofreció disculpas públicas tanto a las autoridades como a sus seguidores:

"Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas. Durante mi pasada presentación en Guadalajara, con la emoción y el impulso sobre el escenario, interpreté temas que en el contexto actual no son adecuados", escribió el cantante. Añadió que su intención nunca fue generar controversia y que su música "nace del deseo de contar historias e inspirar a las nuevas generaciones". En el mismo mensaje, reiteró su compromiso por interpretar temas que hablan de amor y corazones rotos, y expresó su esperanza de contar con apoyo para futuras presentaciones en el estado.

La sanción se enmarca en una política estatal que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos. Desde abril de 2025, el gobierno de Jalisco, bajo el gobernador Pablo Lemus Navarro, endureció su postura tras un incidente con la banda 'Los Alegres del Barranco', que proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un concierto en Zapopan el 28 de marzo de 2025.

A partir de entonces, los artistas deben entregar con antelación su repertorio y evitar canciones que glorifiquen al crimen organizado. Las sanciones incluyen multas de hasta 400 mil pesos, vetos municipales y, en casos graves, penas de hasta un año de prisión, según el Reglamento de Espectáculos Públicos del estado.

Junior H no es el único afectado por estas medidas.

'Los Alegres del Barranco' también fueron multados, vetados en la entidad y enfrentaron una investigación por apología del delito, lo que llevó a la cancelación de varios de sus conciertos en Jalisco, incluyendo uno en Tequila. El gobierno estatal ha reiterado que habrá tolerancia cero para quienes incumplan los acuerdos sobre contenidos prohibidos, como lo confirmó el gobernador Lemus: "En Jalisco, acuérdense que el que la hace, la paga".

Antonio Herrera Pérez, conocido como 'Junior H', nació el 23 de abril de 2001 en Yuriria, Guanajuato, y es uno de los principales exponentes del subgénero de corridos tumbados. Inició su carrera en 2019 con el álbum 'Mi vida en un cigarro', un proyecto autoeditado que grabó a los 17 años mientras estaba en la secundaria. Alcanzó notoriedad con 'Atrapado en un sueño' (2020), que lo posicionó en el top 10 de Billboard en la categoría de música regional mexicana.

Firmado por el sello 'Rancho Humilde', ha colaborado con artistas como Natanael Cano y Peso Pluma, consolidando su presencia en la música regional mexicana con fusiones de trap y urbano. Su gira actual, México en 'Lágrimas Sad Boyz Tour 2025', ha sido un éxito en varias ciudades del país, aunque este incidente ha generado incertidumbre sobre sus presentaciones en Jalisco.

Tras la sanción, el cantante reiteró su compromiso con el cumplimiento de las normas locales y expresó su deseo de volver a presentarse en Jalisco: "Mi compromiso es seguir aprendiendo y creciendo como artista. Espero contar con el apoyo de las autoridades para futuras presentaciones". A pesar de la disculpa, el gobernador Lemus ha mantenido el veto, afirmando que "ya habíamos quedado que este sujeto quedaba vetado en el estado".

