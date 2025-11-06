Junior H se disculpa tras cantar 'El Azul', biopic de Michael Jackson y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación mirarás la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos; hoy jueves 6 de noviembre, en este resumen informativo encontrarás los detalles de la disculpa que dio Junior H después de cantar un narcocorrido en una reciente presentación.

Brendan Fraser está en conversaciones para hacer La Momia 4

El actor Brendan Fraser está en conversaciones con ejecutivos de cine para reunirse en la próxima entrega de la franquicia de La Momia, según reportes de prensa. Se ha mencionado que el nuevo proyecto cinematográfico ignorará por completo los eventos de la tercera película y será independiente del reboot de 2017.

Primer vistazo a la película de Michael Jackson

El día de hoy salieron las primeras imágenes, trailer y póster de la película biográfica del icónico cantante Michael Jackson, cuyo título es simplemente Michael. La cinta está programada para estrenarse en cines en abril de 2026 y cuenta con la aprobación de la familia del 'Rey del Pop'.

Junior H se disculpa por interpretar narcocorridos

El cantante de corridos tumbados Junior H tuvo que pedir disculpas luego de la polémica generada por la interpretación de narcocorridos durante su presentación en Zapopan, esto además de pagar una multa de 33 mil pesos.

