Kanye West confirma concierto en México: Entérate de las FECHAS y DETALLES del evento

Ciudad de México.- Kanye West revela que visitará México para dar un gran concierto, siendo que no se había presentado desde hace más de una década ante los mexicanos. El rapero anunció la fecha y lugar en la capital del país, provocando grandes expectativas ante los ansiosos fans que siguen al pendiente para contar con los detalles del evento.

También reconocido con el nombre de Ye, Kanye West llegó a ser uno de los raperos más relevantes de la actualidad. Siendo que con su gran talento y canciones sin filtros le ha permitido volverse un cantante sobresaliente, aun cuando termina provocando varios escándalos de manera frecuente.

Kanye West revela que su próximo concierto se llevará a cabo en México: Entérate de las fechas y detalles del evento

En este caso, el autor de 'Flashing Lights' escogió a México para dar una presentación exclusiva, siendo que hasta la fecha no se ha reportado ninguna presentación para el resto del mundo por su parte. Tomando en cuenta que su última presentación en Ciudad de México se dio en octubre del 2008, en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo y en qué lugar tendrá Kanye West su visita en México?

Kanye se presentará el año que viene en el país, dando el anuncio para el día 30 de enero del 2026, siendo que este día se volverá a presentar en tierra mexicana ante sus fans.

El lugar seleccionado por el cantante terminó emocionando a los fans; este es el escenario de la Plaza de Toros 'La México', la cual cuenta con una capacidad de tener hasta 50 mil personas.

La polémica de Kanye West con Taylor Swift

En los Premios de MTV VMA 2009, Taylor Swift fue nombrada la ganadora para el premio del Mejor video femenino, en el cual competía con otras cantantes, entre las que se encontraba Beyoncé. A pesar de esto, durante el agradecimiento de Taylor Swift, Kanye West se sube al escenario, toma el micrófono y dice ante la multitud: "Disculpa, Taylor, te dejaré terminar (el discurso), pero escuchen... Beyoncé hizo uno de los mejores videos de todos los tiempos", dando a entender que para él debió ganar Beyoncé, sorprendiendo a los presentes, incluida Taylor, ante la declaración de Kanye. Posterior a esto, se sabe que luego Kanye le pide disculpas a Taylor, las cuales ella acepta.

Al año siguiente, en la entrega de los premios VMA 2010, Kanye se presenta para la canción del final de la gala. Donde a la vez Taylor canta 'Innocent', para demostrar que acepta las disculpas de Kanye.

Fuente: Tribuna del Yaqui