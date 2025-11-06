Luto en 'Sale el Sol': Entre lágrimas, Ana María Alvarado da trágica noticia de Joanna Vega Biestro

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, en pleno programa en vivo de Sale el Sol, no ha podido evitar romperse y entre lágrimas reveló la trágica noticia de que todos se encuentran vestidos de un muy triste luto, debido a que su querida compañera, presentadora mexicana, Joanna Vega Biestro, sufrió la terrible muerte de su padre.

La mañana de este jueves 6 de noviembre, Joanna estaba en el matutino de Imagen TV, dando las noticias de espectáculos como de costumbre, y de la nada simplemente dejó el programa. Poco después, los presentadores tomaron un minuto de la emisión en vivo para aclarar que el motivo de la ausencia de su compañera, era por una tragedia familiar que los tenía a todos con gran dolor: el fallecimiento de Alejandro Vega Torra.

Fue precisamente Ana María la encargada de dar la noticia, vistiendo completamente de negro, explico que todos estaban en el programa y le llamaron para darle la triste noticia, la presentadora, ahogada en llanto tuvo que tomarse un segundo para continuar y asegurar que todos estaban con Joanna para hablar de ella: "Estábamos aquí en el programa y, desafortunadamente, hablaron para, ay, perdón, pero es que está muy triste, para decir que había fallecido el papá de Joanna Vega-Biestro y la verdad es que lo sentimos muchísimo".

Ante esto, Mauricio Mancera se tomó unos segundos para poyar a Ana María que no pudo contener el llanto, y declaró que estaban al aire cuando todo paso, y ahora, el tener que dar la noticia es algo que les pesa porque quieren a su colega y a su familia, por lo que señaló que ahí estaban para apoyarla siempre: "Estábamos al aire, son de las notas que uno nunca quisiéramos dar y menos de una persona tan querido para nosotros, pero Joanna toda tu familia de Sale el Sol está contigo, con los tuyos en este momento tan complicado. Descanse en paz Don Alejandro Vega Torra".

¡Desde el corazón de #SaleElSol enviamos nuestras condolencias a toda la familia!

¡Lamentablemente falleció el señor Alejandro Vega Torra, padre de nuestra querida compañera y amiga Joanna Vega-Biestro!



¡Desde el corazón de #SaleElSol enviamos nuestras condolencias a toda la familia!



Descanse en paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui