Mamá de Fátima Bosch alza la voz en contra de Nawat Itsaragrisil tras disculpas: "Ardía de coraje"

Ciudad de México.- La señora Vanessa Fernández Balboa, conocida por ser la madre de la reconocida representante de Miss Universo México y modelo, Fátima Bosch, acaba de emplear sus redes sociales y alzar la voz en contra del directivo general de Tailandia, Nawat Itsaragrisil, después de que ante la prensa pidiera disculpas ahogado en llanto por escándalo en ceremonia de Miss Universo 2025 en su país.

Como se sabe, el director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, llamó "estúpida" a la representante de la delegación de México en el concurso de belleza, después de que presuntamente se negara a participar en una promoción de su equipo. Ante esta situación, Fátima se defendió con elegancia, recibiendo el apoyo de varias de sus compañeras, además de millones alrededor del mundo, ocasionando que Nawat saliera a disculparse, incluso rompió en llanto al pedir que se dejara el asunto en el pasado.

Pero, pese a las lágrimas del director ejecutivo, la madre de Bosch decidió emplear su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en el que se dijo 100 por ciento orgullosa de su hija, recalcando la felicidad de ver como ella no necesitó humillar ni insultar, o agredir, para hacer saber su valor y el respeto que merece: "Mi corazón no me cabe en el pecho. Porque vi a mi hija defenderse, no con violencia, sino con dignidad; frente a alguien que intentó humillarla. Vi en ella la fuerza que un día soñé que tendría. Esa voz firme, esa mirada que no baja la cabeza, ese valor que nace de saberse valiosa".

Ane esto, declaró que como madre, su primer instinto fue levantarse y salir a protegerla, a arremeter con fuerza en contra del directivo de Tailandia, pero al ver como su pequeña pudo plantarse de frente y defenderse, la hizo ver el gran poder que tiene y la manera en que se respeta así misma: "Una quiere proteger siempre, evitarle el dolor, pero entendí que mi hija ya sabe protegerse sola. Y eso me llena de orgullo. Porque no hay nada más poderoso que una mujer que se respeta, que pone límites y que no permite que nadie la haga dudar de su valor o sentirse menos".

De la misma manera, recalcó que su hija no solamente se defendió como ser humano o como mujer, sino que también su historia, su cultura y honro la vida y las enseñanzas que le ha dado ella como madre y también su familia, como su padre: "Ella no solo se defendió a sí misma: defendió su esencia, su historia, y todo lo que le hemos enseñado con amor. Y mientras mi corazón ardía en coraje e impotencia de ver lo que le hacían, la veía, pensé: 'valió la pena cada palabra, cada consejo, cada vez que le recordamos quién era'".

Hoy no solo la aplaudo, la admiro. Porque mi hija no se dejó humillar… y eso la hace grande. Es mi hija, y es un MUJERON. Te adoro Fátima de la Luz", concluyó.

