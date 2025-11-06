Mariana Seoane rompe el silencio y confiesa si ya conocía abuso que sufrió Juan Gabriel de sacerdote

Ciudad de México.- Mariana Seoane acaba de romper el silencio y confiesa que si ya sabía que Juan Gabriel supuestamente sufrió abuso sexual por parte de un sacerdote

De nueva cuenta, el nombre del conocido 'Divo de Juárez' está dando de que hablar, debido a que acaba de salir a la luz una nueva serie de la vida del cantante fallecido, en la cual en el último episodio al aire, se habla del presunto abuso sexual que sufrió a sus solo 13 años de edad por parte de un sacerdote. Como se sabe, por años vivió un orfanato de la iglesia al haber sido abandonado por su madre.

Al ser la intérprete de Niña Mala, una de las amigas más cercanas de Juan Gabriel en vida, fue cuestionada por el tema del abuso, a lo que ella solamente señaló que sabe muchas cosas de la vida del cantante que nadie más, pero se calla porque no le compete, así que pide que solo se enfoquen en él y no en ella: "Hay muchas cosas que yo ya sabía, que me enteré por su boca, y que siempre me quedé callada, pero, el protagonista es él, a lo mejor el día de mañana me incluyen en algo, estaré feliz y sino, yo tengo los recuerdo en mi corazón, fotos y la gente cercana sabe que yo fui su mejor amiga".

Sobre el tema de su cercanía con el intérprete de Querida y Así Fue, Mariana declaró que ella tiene en su mente y en su corazón todo lo vivido, además de afirmar que hay muchas fotos y videos que debe de tener Iván Aguilera, en el que se demuestra el gran amor que se tenían: "Él se grababa siempre, y me grabó con mi mamá y me tomó foros con mi mamá, y tenemos muchas imágenes que ahí se quedaron, ese material debe de tenerlo Iván".

Finalmente, sobre la cuestión de Pablo Montero y el pasar el Día de Muertos, señaló que toda la vida han sido grandes amigos y solo podía decir que como amigos han tenido altas y bajas pero se tienen mucho cariño y ella siempre lo apoya en estas fechas que son tan complicadas: "Yo creo que Pablo es una persona que esos días son difíciles para él, y por eso quiso estar conmigo. Él ha tenido muchas pérdidas muy trágicas, pero estuvo conmigo, me ayudó a poner el altar de mi mamá. Hay un amor muy grande y un gran cariño".

Mariana Seoane reacciona al supuesto 4bus0 que sufrió Juan Gabriel durante su adolescencia.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/DG3vridVQh — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui