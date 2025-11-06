Meghan Markle regresa a la actuación en Hollywood; hará filme con Lily Collins y Brie Larson

California, Estados Unidos.- La exroyal de la Corona británica, originaria de Estados Unidos, Meghan Markle, después de ocho años retirada, finalmente regresa a la actuación, y no será de manera independiente, sino que es de la mano de Hollywood, tras varios rumores de que estaría cerca de volver a la pantalla grande. Según los informes ya se encuentra en una filmación con las reconocidas actrices, Lily Collins y Brie Larson.

Markle antes de ser la duquesa de Sussex, fue una actriz que participó en filmes como Horrible Bosses, aunque no fue hasta que hizo Suites que saltó a la fama, y parecía que tenía un futuro prometedor. Sin embargo, en el año del 2017, poco antes de anunciar su compromiso, se retiró de la serie y de la actuación, para poder residir en Londres, Inglaterra y casarse con el Príncipe Harry, siendo oficialmente una royal.

Aunque renunció a este puesto en enero del 2020, y se mudó a California meses más tarde, Meghan no había regresado a la actuación, aunque en el pasado, en entrevistas con Oprah Winfrey y en otros podcast, había dejado en claro que de llegar la oferta correcta podría volver a la pantalla grande. Ahora, este jueves 6 de noviembre, se dice que Markle, Larson, Collins, Jack Quaid y Henry Golding, están trabajando juntos para el filme Close Personal Friends.

Brie, Meghan y Lily. Internet

Según los informes que se han dado, la nuera del Rey Carlos III está en los sets de grabaciones de Pasadena, Los Ángeles, en el mencionado filme, pero no interpretando otro personaje, sino a ella misma en esta producción de Amazon MGM Studios. Aunque se desconoce qué hará en específico, la historia que abordan es el de dos parejas, con la diferencia de que una es muy famosa y otra no lo es.

Meghan , quien anunció su retiro de la actuación hace ocho años, está hoy en el set en Pasadena, Los Ángeles, interpretándose a sí misma en la producción de Amazon MGM Studios sobre dos parejas, una famosa y la otra no.

Anoche, una fuente del estudio dijo: “Este es un momento importantísimo para Meghan y significa un regreso a hacer lo que realmente ama.

“Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la correcta.

“Es la manera de Meghan de volver poco a poco al agua y ver cómo disfruta estar de vuelta en el set.

“Todos los involucrados están súper emocionados y han jurado guardar secreto sobre su participación.

“ El príncipe Harry , por supuesto, la apoya mucho y simplemente quiere que Meghan haga lo que le traiga alegría”. Henry Golding y Jack Quaid. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui