¿Retomaron su romance? Gabriel Soto y Geraldine Bazán revelan la verdad detrás de sorpresiva FOTO juntos

Ciudad de México.- En los últimos días, medios de comunicación y usuarios de redes sociales no han dejado de especular que podría haber una reconciliación amorosa entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto después de que los actores aparecieran juntos en un evento organizado por Televisa. Debido al revuelo que provocó este reencuentro, luego de protagonizar uno de los divorcios más mediáticos de la última década, ambos actores salieron a explicar la verdad.

En una entrevista frente a las cámaras del programa Hoy, la exactriz de TV Azteca fue contundente al declarar que no existe posibilidad alguna de reconciliarse con su exesposo Soto, a quien acusó de haberle sido infiel con su exprometida Irina Baeva. "¿No sabes cuánta gente me escribió? Muchísima. Algunos me decían que ellos también tenían una gran relación como pareja, aunque no estuvieran juntos, y que eso era un bienestar increíble para sus hijos", dijo.

Geraldine aseguró que su buena relación con Gabriel es únicamente por el bienestar de sus hijas, Miranda y Elisa. "La vida sigue, es importante soltar. Gabriel siempre será el papá de mis hijas y yo quiero para ellas un papá sano, fuerte y presente", afirmó. Asimismo, la villana de Mi verdad oculta reveló que sus retoños fueron las más felices de verla junto a Soto:

Obviamente les encantó la foto. Pero no es como que nunca nos han visto juntos. Somos papás presentes", expresó.

La actriz también reflexionó sobre el proceso emocional que ha vivido tras su separación de Soto en 2017: "Las páginas hay que pasarlas. Hay un camino nuevo para cada uno de nosotros". Finalmente, Geraldine enfatizó que tanto ella como el galán mexicano mantienen una comunicación constante por el bienestar de sus hijas.

Vamos a las graduaciones, al doctor, estamos muy pendientes. Entregamos a las niñas. Básicamente esto es algo que se dio orgánicamente, pero no es que nunca nos habíamos visto, es que de repente dramatizan mucho".

Geraldine Bazán negó la posibilidad de reconciliarse sentimentalmente con Gabriel Soto

Gabriel Soto habla de Geraldine Bazán

Por otra parte, el mismo Gabriel Soto también se pronunció sobre el encuentro con su exesposa, señalando que se dio de manera natural: "Siempre voy a ver por el bienestar de mis hijas, de nuestras hijas, y eso implica tener una buena relación con Geraldine, la mamá de mis hijas. Nos encontramos en un evento de Televisa del Upfront", comentó. El galán de Mi camino es amarte detalló que durante el evento pudieron conversar tranquilamente sobre temas familiares:

Empezamos a platicar cosas de las niñas que muchas veces no podemos platicar porque están ellas. Creo que lo más importante es el bienestar emocional y en todos los sentidos de nuestras hijas. Siempre vamos a ser una familia para ver por ellas y que estén bien", señaló el actor con tono sereno.

Pero cuando la prensa le preguntó sobre Irina Baeva, quien también asistió al mismo evento, el también empresario fue claro al decidir no mencionar nada sobre su expromertida: "Yo ya no hablo de terceras personas, ya lo he dicho muchas veces. Okay", respondió al ser cuestionado sobre si se saludaría con su expareja. Cuando los reporteros mencionaron los rumores que señalan que la actriz rusa estaría iniciando una nueva relación, Soto repitió:

De terceras personas que no tienen nada que ver en mi vida, yo ya no hablo".

Fuente: Tribuna del Yaqui