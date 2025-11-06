¿Se une a Belinda? Chiquis Rivera revela si demandará a Lupillo Rivera por filtrar relación lésbica

Ciudad de México.- La reconocida cantante de banda, Chiquis Rivera, recientemente brindó una entrevista para hablar de su nuevo álbum musical, en la cual, además de revelar porqué se alejó de la banda en esta ocasión, también dijo si se unirá a Belinda, en contra de su polémico tío, el también cantante, Lupillo Rivera, para también interponer una demanda por las declaraciones en las que filtra su supuesta relación lésbica con la joyera Elena Jiménez.

El denominado 'Toro del Corrido' se encuentra en el centro de la polémica y en medio de una batalla legal contra Belinda, a causa de que en su más reciente libro autobiográfico, Tragos Amargos, ha revelado un sin fin de secretos escandalosos de sus relaciones y familia. En tema familiar, contó que su difunta hermana, Jenni Rivera, le confesó sus sospechas sobre un romance entre Chiquis y su mejor amiga, incluso mencionó que hubo relaciones íntimas y tocó temas de la supuesta relación de la joven Rivera y Esteban Loaiza.

Después de hablar sobre su nuevo disco, la intérprete de Abeja Reina fue cuestionada por las declaraciones del exhabitante de La Casa de los Famosos All Stars, destacó que no entiende el afán de salir a decir aquello, y solo puede decir que ella sacó sus propios libros contando toda su historia y a eso se remite: "Pues bueno, yo ya conté toda mi historia, y te conté todo lo que he hecho y no he hecho en mis libros, así que para mi digo, pues no lo entiendo porqué, pero cada quién".

Sobre el hecho de si está molesta, solo declaró que en esta etapa de su vida se estaba enfocando en vibrar bonito, en enviar buena energía y no le interesa que digan los demás de ella, ya que ella sabe perfectamente quién es y qué es lo que hizo y no hizo: "Ahorita estoy en esto de mandar luz y paz, la verdad no estoy preocupada por nada de esto, yo sé quién soy, y las personas que quiero saben quién soy".

Finalmente, al cuestionarle si pensaba demandar a su tío, Chiquis simplemente dijo que no, que no tenía interés alguno en involucrarse en problemas legales cuando está tan enfocada en sacar su nuevo álbum y mostrar su nueva faceta con estilos diferentes: "No, para nada, yo ahorita estoy muy ocupada, enfocada en esta gira que voy a hacer y en el disco que voy a terminar, que sale en marzo, ando al 100, estoy muy ocupada la verdad".

EXCLUSIVA: ¡Chiquis Rivera no DEMANDARÁ a Lupillo Rivera tras hablar de una supuesta relación con la JOYERA de Jenni Rivera! ¿Qué OPINAS sobre esto?#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Fdw4HgfqUv — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui