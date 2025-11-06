¿Transfóbica? Vanessa Labios 4K denuncia maltratos a maquillista de actriz de Televisa en teatro

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Vanessa Labios 4K, recientemente causó revuelo en redes sociales, debido a que acaba de denunciar maltratos por parte de la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Elizabeth Álvarez, en contra de una maquillista en Perfume de Gardenias, asegurando que en la obra de teatro siempre se porta grosera, ¿acaso la acusa de transfóbica?

El maquillista Héctor Huerta, a través de su cuenta de TikTok, reveló que fue contratado para las presentaciones de la obra de teatro por dos días, y que aunque la mayoría de los artistas fueron buenos con él, la actriz de La Herencia, supuestamente fue todo un suplicio: "Le falta humildad, se portó irrespetuosa, me gritó enfrente de todos, nunca nadie en la vida me había tratado así, me gritó bien feo". De la misma manera señaló que menospreció a Kimberly La Más Preciosa.

Por su parte, Kimberly desmintió a Héctor, afirmando que la esposa de Jorge Salinas era una compañera maravillosa y que le prestó tanto a ella como a Aracely Arámbula, unas sombras que necesitaban para sus respectivos personajes, asegurando que no estaba de acuerdo con lo malo que se dijo de ella: "Elizabeth Álvarez hasta me llevó de sus sombras a mí y a Aracely. Se me hace raro que diga este chico que le dijo a ella. Él quiere hacer polémica. No quiere resolver un problema, quiere hacer polémica”

@hectorhuertahh Si a ella no le importo portarse asi conmigo que no le hice absolutamente nada malo, solo maquillarla, yo tenia un sueño que era maquillarla y no es justo que un artita trate asi a una persona, no importa si es la señora de intendencia, si es una mesera o los que recogen la basura todos merecemos respeto Elizabeth Alvarez humildad y respeto es lo que te hace falta, por que ami me contrataron para maquillarte y nunca te falte el respeto aun que si te lo merecias, hasta que me viste llorando enfrente de todos, me soltaste. Imaginate que te contraten para maquillar a una artista y ese artista te trate super mal frente a todos (equipo de Perfume de gardenia) @elizabethalvarezoficial ? sonido original - Héctor Huerta Maquillista

Poco después, Vanessa señaló que la actriz de Fuego en la Sangre sí sería una mujer complicada de tratar y que Héctor no fue su única víctima, sino que al parecer habría otra maquillista que también le contaría que Álvarez en la obra La Obscenidad de la Carne también fue sumamente grosera con ella: "Hablaré por mí. Hace poco fui a maquillarme allá en Mexicali y justo me atendió una chica que la maquilló en una obra con Jorge Salinas. Dice que no le tocaba hacerlo, pero le hizo el favor porque su maquillista no había llegado, y me platicó que Elizabeth se portó muy grosera".

Ante esto, Vanessa declaró que ella no sabe exactamente que pasó y que aunque Kimberly ha desmentido a Héctor, no duda de la palabra del maquillista, ya que esa chica que ella conoce, pasó por lo mismo, pero que no puede dar opiniones personales al realmente no haber convivido con la reconocida actriz: "Yo sí le creo al maquillista, pero no puedo opinar mucho; eso fue lo que le tocó vivir a ella, sabrá Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui