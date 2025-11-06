VIDEO: Bárbara Islas agrede a reportero que la confrontó en Televisa; le tiró el celular por este motivo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz de Televisa y presentadora mexicana, Bárbara Islas, se encuentran dando de que hablar, debido a que hace un par de horas que se ha comenzado a viralizar un video en el que se le puede ver al agredir a reportero en las instalaciones de la televisora antes mencionada, el cual la estaba confrontando por su pasado, hecho por el que la famosa le habría tirado el celular. En el mismo material audiovisual se explica el fuerte motivo de esto.

A través de la cuenta de Instagram del reportero, se puede ver el video, en el que es él quién se le acerca a la actriz de Bola de Locos y la empieza a confrontar con un tono de voz serio, a lo que ella de manera inmediata trata de alejarse, de evadirlo y no responderle absolutamente nada, aumentando las tensiones entre ambos, hasta que la situación estalla entre ambos, que se dice se salió de control cuando él expresó: "No te andes con pen...jadas y no te hagas la muy nice".

Ante esta situación, pese a que la joven presentadora de Cuéntamelo Ya! Trata de irse y evitar más las confrontaciones, el reportero no se rinde y sigue detrás de Bárbara, quien aseguraba que no era una entrevista pactada y no quería ni podía atenderlo, a lo que este le advirtió que de no atenderlo iba a comenzar a hablar y exhibir sus trapitos sucios, pues "sabe de su pasado". Al ver que sus intentos no funcionan, llama a un amigo, el cual la defiende del reportero.

El intercambio se eleva cuando el acompañante de Bárbara interviene directamente, empujando el teléfono del supuesto reportero y haciéndolo caer al suelo. Las imágenes muestran al influencer sorprendido y a la conductora intentando mediar, aunque la situación ya había escalado demasiado.

En la descripción del video, el influencer escribió: “Mi primera chamba. @cuentameloyaof @barbaraislas @genaro.samaniego1”, lo que dejó entrever que se trataba de una especie de sketch.

Fuente: Tribuna del Yaqui