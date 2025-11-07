¿Adiós Televisa? Andrea Legarreta revela que le ofrecen proyecto en España; responde si deja 'Hoy'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Andrea Legarreta, acaba de despertar la sospecha de que podría decirle adiós a Televisa, debido a que ella misma ha confesado que tras regresar a la actuación ha tenido varias ofertas, entre ellas un proyecto en España, por lo que ha respondido si piensa aceptarlo y tras más de 25 años, va a dejar el programa Hoy.
Legarreta es una de las presentadoras actuales más reconocidas y con más poder dentro de la televisora, dado a que comenzó su carrera hace más de 30 años, de los cuales 25 años ha estado en vivo del matutino de la empresa San Ángel, actualmente producido por la reconocida Andrea Rodríguez, pues de los 27 años que se encuentra al aire, solamente se ha ausentado dos años para dedicarse a la actuación.
"He seguido recibiendo algunas invitaciones, pero no hemos podido hacerlas por tiempos, hasta me querían llevar a España, que eso está padrísimo para una serie, pero al final en cuanto a trabajo mi prioridad es Hoy, pero gracias a Dios muchas bendiciones".
"Pues luego cuando arranque el año le dan ahí una 'chaineadita', la verdad estamos muy felices con ésta producción, la jefa es un encanto, es una mujer que nos escucha, nos apoya, todo el tiempo está en búsqueda de dar algo nuevo, le ha ido muy bien".
"Creo que le van a dar una 'chaineadita', el cierre de año es muy complicado como para que se siente a platicar con nosotros, a menos que venga un cambio drástico".
Fuente: Tribuna del Yaqui