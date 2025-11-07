A 2 años de la muerte de Julián Figueroa, Imelda Garza se da nueva oportunidad; filtran VIDEO con nuevo galán

Ciudad de México.- Imelda Garza Tuñón parece estar encontrando un poco de paz, luego de un tormentoso inicio de 2025, cuando se desató la polémica por un pleito legal y mediático con su exsuegra Maribel Guardia. Y es que ahora se reveló que la joven cantante y actriz podría estar dándose una nueva oportunidad en el amor, a más de 2 años de enviudar tras la repentina muerte de su esposo, Julián Figueroa.

Este viernes 7 de noviembre, el programa ¡Siéntese quien pueda! filtró una serie de imágenes que muestran a la estrella de teatro musical teniendo una cita romántica en la CDMX. En la grabación, a Imelda se le ve acompañada de un misterioso galán mientras disfrutan de su visita en el Bar 33; la flamante pareja fue captada abrazada y coreando la emblemática canción Gavilán o Paloma de José José.

Incluso, la sobrina de Addis Tuñón y su misterioso galán se dieron un apasionado beso frente a los asistentes, mientras disfrutaban de la música en vivo y compartían momentos de complicidad. Más tarde, ambos subieron al escenario para interpretar a dueto Si te pudiera mentir de Marco Antonio Solís, dejando claro que la noche fue más que especial.

Aunque hasta este momento se desconoce la identidad del gran afortunado y si se trata de un noviazgo formal, el simple hecho de que Tuñón haya decidido abrir su corazón ha emocionado a sus fans. Y es que como se sabe, la novel intérprete ha vivido un año lleno de controversia debido al conflicto por la herencia de su hijo José Julián y su pleito con Maribel Guardia, madre del fallecido cantante, quienes han tenido diferencias públicas sobre la administración de los bienes y el futuro del menor.

Aunque Maribel ha declarado que todo se ha manejado con transparencia y respeto, Imelda ha dejado entrever que no siempre ha estado de acuerdo con las decisiones tomadas. Además, Tuñón estuvo en el centro de la controversia apenas hace unos días después de que una propiedad que pertenecía en vida a Julián, ubicada en Veracruz, fuera incendiada. Aunque se llegó a pensar que se trató de un incendio intencional, se confirmó que el fuego comenzó porque uno de los vecinos del lugar intentó encender una fogata y esta se salió de control.

