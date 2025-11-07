Bebeshita estalla en contra de Brandon Castañeda y lo abandona en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'

Ciudad de México.- La famosa influencer y presentadora mexicana conocida como La Bebeshita, recientemente causó gran revuelo, debido a que por un comentario de su exnovio y actual pareja de baile, Brandon Castañeda, no pudo más y terminó por estallar molesta en su contra, por lo que incluso decidió no quedarse cerca de él y lo abandonó en los ensayos del reality de baile, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Como se sabe, Daniela Alexis, nombre real de La Bebeshita, hace varios años, fue pareja sentimental de Brandon, y no terminaron del todo bien, hubo muchos dimes y diretes de por medio, sin embargo, a varios años de su separación, ambos lograron limar asperezas y ahora, al participar juntos en el reality de baile del programa Hoy, como pareja de baile, lo que pensaba sería una bomba, sin embargo, no fue así y lograron pasar sin problemas.

Pero ahora, tras varias semanas compitiendo juntos, parece ser que los ha llevado un poco a su límite, debido a que en una de las entrevistas, Brandon declaró que le gustaría ser pareja de baile de Briggitte Bozzo, porque en estatura le quedaba mejor, por lo que al estar ensayando con la influencer, externó su molestia por un paso que no les salía, y ella también terminó por estallar al respecto.

La expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana en ese momento comenzó a decirle a Brandon que mejor se fuera a intentar ser pareja de Briggitte, que si tanto le molestaba ser su pareja de baile pues que pidiera el cambio para que bailara mejor con su compañera, que se encuentra siendo la pareja de Aarón Mercury. Ante estas declaraciones, Brandon quiso explicarse mejor con el tema de Bozzo, pero La Bebeshita no le dio oportunidad.

De un momento a otro, la exhabitante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, decidió detener el ensayo y abandonó los foros de Las Estrellas Bailan en Hoy, visiblemente molesta con la situación que estaban atravesando en ese momento. Cabe mencionar que poco después regresó y lograron sacar la coreografía, aunque no les fue muy bien en cuestión de calificaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui