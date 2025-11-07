El cine y la televisión mexicana de luto: Fallece la actriz María del Carmen Vela a los 87 años

Ciudad de México.- María del Carmen Vela fue una reconocida actriz mexicana que falleció este viernes 7 de noviembre, a los 87 años de edad. La artista nació en Valencia, España, pero desarrolló toda su carrera en México, donde participó en diversas producciones televisivas y cinematográficas. Entre sus trabajos más recordados destacan su participación en El Chavo del 8 y en 24 episodios del emblemático programa Mujer, casos de la vida real.

El Sindicato de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) fue el encargado de comunicar la lamentable noticia a través de sus redes sociales: "La Asociación Nacional de Actores y Actrices lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, 'Maricarmen Vela', miembro honoraria de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz", se lee en el comunicado.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce la causa exacta del fallecimiento, y sus familiares no han emitido declaraciones al respecto. En TRIBUNA como es frecuente comprometemos a mantenerlos informados sobre cualquier actualización. En redes sociales, numerosos usuarios han expresado su pésame y admiración, mientras otros se preguntan dónde será velada la actriz.

A pesar de su extensa trayectoria, que comenzó justo en 1958, Maricarmen Vela se retiró abruptamente en 2020. Precisamente, en YouTube aún circula una entrevista realizada por el equipo de Como dice el dicho, programa en el que trabajó antes de su retiro. En aquel entonces, el mundo atravesaba una de sus peores crisis sanitarias debido a la pandemia de COVID-19, que cobró miles de vidas.

"Una señora muy guapa y con mucha personalidad. Casi siempre salía en telenovelas interpretando papeles de mujer elegante y millonaria. D.E.P.", escribió en Facebook el perfil que lleva por nombre Lilyana Pérez. "Que en paz descanse Maricarmen Vela, una actriz que dejó huella en el cine y la televisión mexicana", expresó Margarita Marroquín, también en la red social de Mark Zuckerberg.

