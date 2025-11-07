Eleazar Gómez tiene fuerte enfrentamiento con Teo en 'La Granja VIP'; lo acusa de desleal e hipócrita

Ciudad de México.- De nueva cuenta se armó tremendo pleito dentro de La Granja VIP, debido a que tras varias semanas de ver un video en el que hablan mal de él, el reconocido influencer y comediante, César Doroteo, mejor conocido como Teo, decidió tratar de aclarar las cosas con Eleazar Gómez, pero no terminó bien y tuvieron un fuerte enfrentamiento, en el que tanto el actor como el creador de contenido se acusaron de deslealtad e hipocresía.

La tarde del pasado jueves 6 de noviembre, Teo decidió confrontar a Gómez por los comentarios que escuchó hizo en su contra, señalando que no entendía que es lo que tenía en su contra, por lo que pedía que antes de hacerle bromas o tirarle bronca, tengan una interacción que propicie el tema: "No sé qué buscas particularmente conmigo porque veo que no lo haces con muchas personas. Si no tenemos esa relación yo tampoco me sentiría con el atrevimiento de hacerte bromas, lo haría con alguien con quien me lleve mejor".

Ante esto el actor de Atrévete a Soñar, se mostró en calma, pero cuando Teo le dijo del video que vio de Gómez hablando pestes de él a sus espalda, en la primera semana en la que estuvo nominado, Gómez elevó la voz y declaró que él jamás hizo algo como eso, y señaló ya visiblemente molesto, le dijo que él lo escucho decir que lo destruiría afuera si es que salía en la primera semana, pero Teo con calma afirmó que era mentira.

Eleazar sin intenciones de seguir con el tema, declaró que desde que él entró muchos tienen problemas con él, pero él no tiene con nadie y menos con él, asegurando que él no lo ha nominado jamás, y si lo hace es porque están en un juego, nada más: "Si nos hubiéramos conocido afuera podríamos estar hablando de otra historia. A partir de que crucé esa puerta, estoy jugando, esto es un juego para mí y pretendo ganarlo. Entonces, cada quien se puede mover aquí como quiera".

En serio van a repetir la historia de LCDLFM ? Eleazar es el Alexis Ayala de #LaGranjaVIP no aprendimos nada uD83EuDD72

De verdad no entiendo como hay gente que si lo apoya... A caso no les da cringe ? No les da penita ajena el que sea un mitomano? Pero bueno.... pic.twitter.com/1ZXNeoqchA — Mal uD83EuDDA6 (@yosoyzukha) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui