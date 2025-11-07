Ella tenía 17, él 26: Itatí Cantoral estremece al hablar de su romance con Alexis Ayala: "Una desilusión"

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Itatí Cantoral, volvió a tocar un tema delicado de su pasado sentimental al hablar abiertamente sobre la relación que mantuvo con el actor Alexis Ayala cuando ella tenía aproximadamente 17 años y él 26. La declaración cobra relevancia considerando que Cantoral ha sido una de las figuras públicas que más ha condenado la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, por haber ocurrido cuando ella era menor de edad.

Pero contrario con el tema de la exintegrante de Timbiriche, Itatí afirmó que para ella no era mucha diferencia y el actor de Televisa siempre la trató bien: "Realmente Alexis en aquella ocasión me llevaba 9 años, de todas formas a lo mejor es una diferencia de edad grande, pero... Fue muy respetuoso. Fue un gran novio. Él iba siempre a mi casa. Siempre convivió con mis padres. Me pidió matrimonio rapidísimo. Estuve comprometida. Tuve mi vestido de novia y no se dio. Fue un hombre muy bonito, muy respetuoso".

Yo no sufrí maltrato, no sufrí violencia. No sufrí más que una desilusión amorosa. Creo que fue mi primera desilusión amorosa. Fue Alexis Ayala, pero fueron cosas de pareja que no congeniamos y que no íbamos a hacer el uno para el otro", compartió Cantoral.

Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en la que la actriz promocionaba su participación en la obra musical Mentiras, que se presentará en diciembre. En ese contexto, fue cuestionada sobre cómo ve hoy esa relación y si permitiría que su hija viviera una experiencia similar. Con honestidad, Itatí reflexionó sobre el tema desde su rol como madre: "Si mi hija María tiene 17 años, me llegara con un muchacho de 24 años y el muchacho fuera buena gente y respetuoso con mi hija y la quisiera y respetara las reglas de mi casa, de 24 años por supuesto que la aceptaría", dijo.

Sin embargo, la actriz de Hasta Que El Dinero Nos Separe, también subrayó la importancia de proteger a los adolescentes y de contar con una red familiar sólida: "La verdad, evidentemente hay que cuidar a nuestros adolescentes mucho. Yo agradezco mucho a mi mamá y gracias a ella vi muchas cosas. Nunca fui una adolescente abusada. Gracias a mi mamá".

Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido el de Sasha Sokol, quien denunció públicamente que el productor Luis de Llano Macedo mantuvo un noviazgo con ella cuando tenía 14 años y él 39. La cantante y exintegrante de Timbiriche reveló que dicho vínculo fue desigual y abusivo, lo que desató un amplio debate sobre el consentimiento, el poder en las relaciones y la responsabilidad de los adultos frente a menores de edad.

Cantoral, sin embargo, dejó claro que su experiencia con Ayala fue distinta a otros casos que ha criticado públicamente, y que su postura sigue siendo firme en cuanto a la protección de menores y la condena a lazos abusivos. Su testimonio abre nuevamente el debate sobre los límites del consentimiento, la madurez emocional y el papel de las familias en la formación afectiva de los jóvenes.

Itatí Cantoral habla de la relación que tuvo con Alexis Ayala cuando ella tenía 16 y él 26.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/BnyPXd1oPS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui