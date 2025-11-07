"Estaba muy mal e intubado": Aída Cuevas estremece al filtrar últimos momentos de vida de Juan Gabriel

Ciudad de México.- La reconocida cantante de regional mexicano, Aída Cuevas, acaba de brindar una entrevista en la que no ha dudado en estremecer a Sale el Sol, debido a que en estas declaraciones ha filtrado últimos momentos de vida del difunto cantautor y actor de origen mexicano, Juan Gabriel, como el hecho de que sufrió neumonía y que fue estuvo "intubado" varias semanas luchando por su vida.

En una entrevista con el matutino de Imagen TV, confesó que antes de perder la vida, enfrentó una neumonía que lo dejó muy grave y que casi lo deja sin voz, además de que le agrandó el corazón, haciendo que corriera el riesgo de infarto, por lo que tuvieron que intubarlo ante la gravedad de la situación: "Lo indujeron a coma, yo no he visto, yo les digo lo que viví con él. Estuvo tres semanas, y la verdad es que teníamos miedo, y gracias a eso recuperó la voz y su corazón se volvió al tamaño que tenía que estar".

Ante esto, la hermana de Carlos Cuevas, declaró que ella estuvo con Juan Gabriel junto a Iván Aguilera, su hijo, en esos momentos en los que más lo necesitaba y siempre se sintió honrada de poder cuidarlo, porque creía que merecía que Juan Gabriel se sintiera cuidado y se respetaran sus últimos desos: "No, estar con él, acompañándolo en el hospital cuando estuvo muy malo, nada más estábamos Iván y yo, para mi ha sido una cosa honrosa, porque no le gustaba que nadie lo viera, porque de verdad estaba muy malo, intubado".

De la misma manera, sorprendió al confesar que el intérprete de Así Fue, declaró que a veces creía que sufría de depresión, que no había certeza, pero lo creía, pero que esa parte lo hacía muy analítico, y por lo tanto era un ser muy inteligente que podía hacer todo lo que se propusiera: "Era un hombre muy solitario, yo a veces sentía que tenía depresión, eso siento yo, no lo sé, pero no platicaba mucho, le gustaba mucho escuchar y observar, todo el tiempo, yo le hacía una pregunta y se quedaba en estado alfa, y respondía con un tino que me daba miedo preguntar".

Finalmente, Aída declaró que él además de cantante, músico y autor, también fue fotógrafo y un gran organizador, por lo que declaró que vivió plenamente, y aunque considera que merecía mucho más, lo que vivió, todas sus felicidades y éxitos, eran bien merecidos: "Era un hombre genial, él le hacía de todos, fotógrafo, una foto de mis portadas, era foto de él, se nos fue muy joven, creo que en la plenitud de la vida, debió de haber disfrutado de todo lo que hizo, yo creo que esas fiestas que se hacía, se las merecía".

