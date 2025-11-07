Harvard recibe a Elle Woods: Reese Witherspoon 24 años después de 'Legalmente Rubia' (VIDEO)

Massachusetts, Estados Unidos.- Laura Jeanne Reese Witherspoon, mejor conocida como Reese Witherspoon, es una actriz que se hizo mundialmente famosa tras el estreno de la película Legally Blonde (en Latinoamérica, Legalmente rubia), que se lanzó en 2001. Ahora, 24 años después, la actriz que interpretó a la brillante y apasionada por la moda Elle Woods visitó la Escuela de Negocios de Harvard.

"¿Qué, como si fuera difícil? ¡Me lo pasé mejor visitando la Escuela de Negocios de Harvard y charlando con algunas mentes realmente brillantes!", escribió en su perfil de Instagram, donde también compartió un video en el que se puede ver que dio una charla. Lo más curioso es que un par de estudiantes estaban vestidas de rosa en homenaje al icónico papel que muchos jamás podrán olvidar.

De hecho, según información de la revista Vanity Fair, la celebridad fue muy sincera con los presentes, pues les confesó que cuando grabó aquel filme jamás pensó que tantos años después estaría allí, sorprendida porque cada año la universidad proyecta un largometraje para todos los estudiantes de nuevo ingreso. En algún momento de la charla, mencionó su empresa de medios fundada en 2016, Hello Sunshine.

Reese Witherspoon

Actualmente, el clip cuenta con aproximadamente 700 mil reproducciones y unos 4 mil comentarios, entre los cuales destaca la marca de muñecas Barbie, ya que, como se sabe, existe una figura que representa a Elle. Lo que hace especial a esta cinta es que se considera una de las precursoras del empoderamiento femenino: al inicio, la joven protagonista era subestimada y logró demostrar que era capaz de cumplir todas sus metas.

so Reese Witherspoon went to Harvard today and taught the students the Legally Blonde bend & snap, so iconic. pic.twitter.com/6zZKhSC1AA — culture (@thegwendalupe) November 6, 2025

Un poco sobre la actriz

Según información en línea, Reese Witherspoon nació el 22 de marzo de 1976 en Nueva Orleans. A lo largo de su carrera artística ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA y un Premio del Sindicato de Actores. Entre sus películas más recordadas se encuentran Urgente por accidente y Amor en colores (1998), Elecciones (1999), pero su fama se consolidó al protagonizar Cruel Intentions (1999).

Fuente: Tribuna del Yaqui